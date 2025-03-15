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    «Быков» ждет коллизия?!

    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Бундеслига, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д
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    Беньямин Шешко
    15 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Марта 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 20:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» проводят не самый яркий сезон. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «РБ Лейпциг» на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот отличилась команда 39 забитыми мячами при 33 пропущенных в свои ворота.

    РБ Лейпциг — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. «РБ Лейпциг» расписал мировую с «Фрайбургом» (0:0).

    А вот до того команда уступила «Майнцу» (1:2). При этом поединок с «Вольфсбургом» завершился непростой победой (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Бенжамин Хенрикс, Антонио Нуса — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Быки» не побеждали в 2 своих последних поединках. Да и по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.

    Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «РБ Лейпциг» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «РБ Лейпциг» явно намерен запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы проводят откровенно бледный сезон. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Боруссия» Д довольно неплохо атакует, отличившись 45 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 39 раз в 25 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дортмундцы сумели одолеть «Лилль» (2:1).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Аугсбургу». А вот первый поединок с «Лиллем» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Феликс Нмеча, Даниэль Свенссон — травмированы.

    Состояние команды: Дортмундцы недавно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команду это должно заметно окрылить.

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    При этом «Боруссия» Д еще поборется за попадание в Лигу чемпионов. А вот отставание от заветной топ-4 измеряется 7 турнирными баллами.

    Отличный сезон проводит Серу Гирасси. Гвинейский форвард настрелял уже 14 мячей в текущем чемпионате Германии.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Гирасси и компания явно намерены вернуться в группу лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» Д в среднем забивает реже 2 голов за матч

    • «РБ Лейпциг» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

    Дортмундцы после успехов в Лиге чемпионов находятся на подъеме, плюс намерены подтянуться к лидерам.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

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