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    Прервет ли «Вольфсбург» беспроигрышную серию «Аугсбурга»?

    «Аугсбург» — «Вольфсбург»: Ставка и прогноз с коэффициентом 1.80

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Вольфсбург»
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    Мохамед Амура
    В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле примет «Вольфсбург». Встреча пройдет 15 марта и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Вольфсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Марта 2025 года

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Вольфсбург

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
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    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам 25-ти туров чемпионата Германии набрал 35 очков и пребывает в нижней половине турнирной таблицы, но при этом не борется за выживание.

    Команда находится на 11-й позиции, на четыре балла отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на семь пунктов — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Аугсбург — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура немецкого первенства баварцы на чужом поле одержали победу над «Боруссией» Дортмунд (1:0).

    Перед этим коллектив в 24-м туре чемпионата Германии набрал только один балл, когда теперь уже в своих стенах со счетом 0:0 сыграл вничью с «Фрайбургом».

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Бериша и Кабадайи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Аугсбург» не проиграл при трех ничьих и двух победах.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, им предстоит встретиться с соперником, который не уступает в классе.

    Алексис Клод-Морис — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 25-ти туров чемпионата Германии набрал 38 баллов и борется за попадание в еврокубки (топ-6).

    Команда занимает седьмую позицию с отставанием в один пункт от зоны континентальных турниров, а также в четыре очка — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле потерял очки, сыграв вничью с «Санкт-Паули» (1:1).

    Перед этим «Волки» набрали максимум очков, когда в 24-м туре чемпионата Германии с результатом 2:1 переиграли бременский «Вердер».

    Не сыграют: травмированы — Ангели, Майер, Бялек, Герхардт, Роэрслев, Виммер, Борнау, Нмеча, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вольфсбург» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, да еще и против столь непростого соперника, у которого сейчас беспроигрышная серия.

    Мохамед Амура — лучший бомбардир команды и Бундеслиги с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Аугсбурга» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Аугсбург» сыграл вничью

    • в четырех из пяти последних матчей «Вольфсбурга» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.25, победа «Вольфсбурга» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

    И хотя в шести последних матчах хозяев хотя бы один соперник не забивал, результативность поединков фаворита игры должна стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Вольфсбург» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.05

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    «Аугсбург» — «Вольфсбург»: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 15.03.202517:30. Прервет ли «Вольфсбург» беспроигрышную серию «Аугсбурга»?
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