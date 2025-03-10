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    «Фамаликан» — «Риу Аве». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Примейра, 10 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Риу Аве»
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    Брэндон Агилера
    10 марта в 25-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Фамаликан» и «Риу Аве». Начало игры — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Фамаликан» — «Риу Аве», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 10 Марта 2025 года

    Фамаликан

  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •  Фамаликан 23:15 Риу Аве

    Риу Аве

  • Вила-ду-Конде
    •

    «Фамаликан»

    Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках чемпионата. На данный момент она занимает 9 место в турнирной таблице Примейры.

    При этом «Фамаликан» на 8 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 24 матчах.

    Фамаликан — Риу Аве: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Досадным образом она уступила «Насьоналю» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Морейренсе» (2:0). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Жил Висенте» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Фамаликан» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Фамаликан» не столь результативно атакует. Команда настреляла всего 27 мячей в 24 поединках чемпионата.

    При этом «Фамаликан» традиционно успешно противостоит «Риу Аве». Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Фамаликан» уже больше четырех лет не проигрывает «Риу Аве».

    «Риу Аве»

    Турнирное положение: «Риу Аве» выступает на своем уровне. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Риу Аве» лишь на 6 пунктов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Риу Аве» переиграл «Брагу» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Эшторила» (1:2). А вот поединок с АВС завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Риу Аве» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Риу Аве» постепенно прибавляет. Команда явно намерена подняться на несколько строчек вверх.

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    При этом «Риу Аве» не преуспевает в плане реализации. «Риу Аве» настрелял 27 мячей в 24 матчах чемпионата Португалии.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Все основные исполнители находятся в строю, да и последняя виктория явно окрыляет!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Риу Аве» постараются воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Риу Аве» пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч

    • «Фамаликан» уже 4 года не проигрывает «Риу Аве»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Риу Аве» прибавил в последнее время, к тому же мотивирован подняться на несколько позиций в таблице.

    Номинальные хозяева относительно неплохо обороняются, к тому же успешно противостоят «Риу Аве».

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

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    «Фамаликан» — «Риу Аве»: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 10.03.202523:15. Ставим на голевое изобилие!
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