Фамаликан
Риу Аве
«Фамаликан»
Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках чемпионата. На данный момент она занимает 9 место в турнирной таблице Примейры.
При этом «Фамаликан» на 8 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 24 матчах.
Фамаликан — Риу Аве: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Досадным образом она уступила «Насьоналю» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Морейренсе» (2:0). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Жил Висенте» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Фамаликан» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фамаликан» не столь результативно атакует. Команда настреляла всего 27 мячей в 24 поединках чемпионата.
При этом «Фамаликан» традиционно успешно противостоит «Риу Аве». Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 4 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Фамаликан» уже больше четырех лет не проигрывает «Риу Аве».
«Риу Аве»
Турнирное положение: «Риу Аве» выступает на своем уровне. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Риу Аве» лишь на 6 пунктов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Риу Аве» переиграл «Брагу» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Эшторила» (1:2). А вот поединок с АВС завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Риу Аве» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Риу Аве» постепенно прибавляет. Команда явно намерена подняться на несколько строчек вверх.
При этом «Риу Аве» не преуспевает в плане реализации. «Риу Аве» настрелял 27 мячей в 24 матчах чемпионата Португалии.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Все основные исполнители находятся в строю, да и последняя виктория явно окрыляет!
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Риу Аве» постараются воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Риу Аве» пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч
- «Фамаликан» уже 4 года не проигрывает «Риу Аве»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
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Прогноз: «Риу Аве» прибавил в последнее время, к тому же мотивирован подняться на несколько позиций в таблице.
Номинальные хозяева относительно неплохо обороняются, к тому же успешно противостоят «Риу Аве».
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30