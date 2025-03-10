10 марта в 25-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Фамаликан» и «Риу Аве». Начало игры — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Фамаликан» — «Риу Аве», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фамаликан»

Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках чемпионата. На данный момент она занимает 9 место в турнирной таблице Примейры.

При этом «Фамаликан» на 8 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 24 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Досадным образом она уступила «Насьоналю» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Морейренсе» (2:0). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Жил Висенте» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Фамаликан» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Фамаликан» не столь результативно атакует. Команда настреляла всего 27 мячей в 24 поединках чемпионата.

При этом «Фамаликан» традиционно успешно противостоит «Риу Аве». Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Фамаликан» уже больше четырех лет не проигрывает «Риу Аве».

«Риу Аве»

Турнирное положение: «Риу Аве» выступает на своем уровне. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Риу Аве» лишь на 6 пунктов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Риу Аве» переиграл «Брагу» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Эшторила» (1:2). А вот поединок с АВС завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Риу Аве» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Риу Аве» постепенно прибавляет. Команда явно намерена подняться на несколько строчек вверх.

При этом «Риу Аве» не преуспевает в плане реализации. «Риу Аве» настрелял 27 мячей в 24 матчах чемпионата Португалии.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Все основные исполнители находятся в строю, да и последняя виктория явно окрыляет!

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Риу Аве» постараются воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Риу Аве» пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч

«Фамаликан» уже 4 года не проигрывает «Риу Аве»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Риу Аве» прибавил в последнее время, к тому же мотивирован подняться на несколько позиций в таблице.

Номинальные хозяева относительно неплохо обороняются, к тому же успешно противостоят «Риу Аве».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30