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    Команда Роналду быстро вскроет оборону иранцев

    «Аль-Наср» — «Эстеглаль» Тегеран. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 10 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Эстеглаль» Тегеран
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    Криштиану Роналду
    10 марта в 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Эстеглаль» Тегеран. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Эстеглаль» Тегеран, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 14 Марта 2025 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 22:00 Аль-Холуд

    Аль-Холуд

  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: Эта команда все никак не может вклиниться в чемпионскую гонку. На данный момент она занимает 4 место в турнирной таблице аравийского чемпионата.

    При этом «Аль-Наср» на 10 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 24 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок с «Аль-Шабабом» завершился паритетом (2:2).

    До того команда не смогла обыграть «Эстеглаль» (0:0). При этом чуть ранее она уступила скромной «Аль-Орубе» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Аль-Наср» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Наср» довольно результативно атакует. Команда настреляла 50 мячей в 24 поединках аравийского чемпионата.

    Матчи с «Эстеглалем» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 4 последних очных поединках «Аль-Наср» победил 2 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Криштиану Роналду и компании нужно срочно возвращаться на победный путь.

    «Эстеглаль» Тегеран

    Турнирное положение: Иранцы сражаются за попадание в пятерку. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

    Причем «Эстеглаль» Тегеран на 9 зачетных баллов отстает от искомой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничью. Иранцы дали бой «Аль-Насру» (0:0).

    До того команда уступила «Персеполису» (1:2). А вот поединок с «Нассаджи» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эстеглаль» Тегеран победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Иранцы отличаются волевым характером. Вот только команда в среднем забивает реже гола за матч.

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    При этом «Эстеглаль» Тегеран не побеждал в 2 своих последних поединках. Да и опытный Рамин Резаян настрелял лишь 6 мячей в чемпионате.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только «Аль-Наср» Иранцы не обыгрывают уже почти 14 лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Эстеглаль» Тегеран не побеждал в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч

    • «Аль-Наср» не побеждает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, да и Роналду наверняка продолжит забивать.

    «Аль-Наср» мотивирован вернется к победам, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

    Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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    «Аль-Наср» — «Эстеглаль» Тегеран: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 10.03.202521:00. Команда Роналду быстро вскроет оборону иранцев
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