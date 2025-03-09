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    «Реал Сосьедад» — «Севилья». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Примера, 9 марта 2025 года

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    Микель Оярсабаль
    9 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Марта 2025 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Доностьяррас» сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент они расположились на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Реал Сосьедад» на 4 зачетных пункта отстает от топ-6. А вот отличилась команда всего 23 забитыми мячами в 26 матчах Примеры.

    Реал Сосьедад — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Доностьяррас» не смогли переиграть «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    А вот до того команда разгромно уступила «Барселоне» (0:4). При этом поединок с «Реалом» Мадрид завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 9 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Хон Пачеко, Арсен Захарян — травмированы. Ариц Элустондо — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Доностьяррас» нынче не отличаются стабильностью результатов. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

    Матчи с «Севильей» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Реал Сосьедад» победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доностьяррас» явно постараются вернуться на победный путь.

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы бьются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Севилья» не столь ярко атакует, отличившись лишь 31 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 26 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Севильцы не смогли обыграть «Райо Вальекано» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Мальоркой» (1:1). А вот поединок с «Вальядолидом» завершился уверенной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Севилья» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Неманья Гудель — травмирован.

    Состояние команды: Севильцы лишь на 5 очков отстает от топ-6. Плюс ко всему, команда не проигрывает 3 матча кряду.

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    При этом «Севилья» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.

    Севильцы в матче первого круга уступили баскам (0:2). Так что в этом поединке команда явно постарается совершить реванш.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и Доди Лукебакио настрелял уже 11 мячей в текущем чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч

    • «Реал Сосьедад» в среднем пропускает примерно гол за матч

    • «Севилья» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: «Севилья» явно способна прибавить, плюс выгодно смотрелась в последних матчах.

    Номинальные хозяева имеют огромные проблемы в плане реализации, тогда как севильцы способны выдать отдельный яркий поединок.

    Ставка: Ничья за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    «Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 09.03.202523:00. Смело ставим на паритет!
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