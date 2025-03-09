Реал Сосьедад
Севилья
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Доностьяррас» сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент они расположились на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Реал Сосьедад» на 4 зачетных пункта отстает от топ-6. А вот отличилась команда всего 23 забитыми мячами в 26 матчах Примеры.
Реал Сосьедад — Севилья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Доностьяррас» не смогли переиграть «Манчестер Юнайтед» (1:1).
А вот до того команда разгромно уступила «Барселоне» (0:4). При этом поединок с «Реалом» Мадрид завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 9 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Хон Пачеко, Арсен Захарян — травмированы. Ариц Элустондо — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Доностьяррас» нынче не отличаются стабильностью результатов. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
Матчи с «Севильей» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Реал Сосьедад» победил 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доностьяррас» явно постараются вернуться на победный путь.
«Севилья»
Турнирное положение: Севильцы бьются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Севилья» не столь ярко атакует, отличившись лишь 31 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 26 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Севильцы не смогли обыграть «Райо Вальекано» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Мальоркой» (1:1). А вот поединок с «Вальядолидом» завершился уверенной викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Севилья» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Неманья Гудель — травмирован.
Состояние команды: Севильцы лишь на 5 очков отстает от топ-6. Плюс ко всему, команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом «Севилья» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.
Севильцы в матче первого круга уступили баскам (0:2). Так что в этом поединке команда явно постарается совершить реванш.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и Доди Лукебакио настрелял уже 11 мячей в текущем чемпионате.
Статистика для ставок
- «Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч
- «Реал Сосьедад» в среднем пропускает примерно гол за матч
- «Севилья» не проигрывает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.
- 2.35Факел — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.90Ренн — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.01Бавария — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: «Севилья» явно способна прибавить, плюс выгодно смотрелась в последних матчах.
Номинальные хозяева имеют огромные проблемы в плане реализации, тогда как севильцы способны выдать отдельный яркий поединок.
Ставка: Ничья за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38