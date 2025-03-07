7 марта в 1-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Хосилот» Фархор. Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Хосилот» Фархор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«ЦСКА-Памир»

Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» прошедший сезон провел не столь успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «ЦСКА-Памир» на 2 зачетных балла отстал от пьедестала. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 22 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Армейцы» уступили «Истиклолу» (0:2).

До того команда в серии пенальти сумела одолеть «Сомон» Дангара. При этом чуть ранее она уверенно переиграла «Мастхух» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «ЦСКА-Памир» не столь результативно атакует. Команда настреляла 36 мячей в 22 поединках прошедшего чемпионата.

Матчи с «Хосилотом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «ЦСКА-Памир» победил 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Армейцы» уже больше 8 лет не проигрывают «Хосилоту».

«Хосилот» Фархор

Турнирное положение: «Хосилот» Фархор прошлый чемпионат провел скромно. Команда финишировала на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хосилот» Фархор в среднем забивал чуть чаще гола за матч. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Хосилот» Фархор уступил «Панджшеру» (0:1).

До того команда потерпела поражение от душанбинских «армейцев» (1:2). Зато поединок с «Мастхухом» завершился победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хосилот» Фархор добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хосилот» уж точно постарается улучить свои результаты. Потенциал для этого у команды имеется.

При этом «Хосилот» Фархор уступил в 2 своих последних поединках. Причем в них команда забила всего один мяч.

В последней очной встрече с «армейцами» команда уступила. Открыв в счет в конце первого тайма, она дважды пропустила после перерыва.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хосилот» Фархор постарается преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«ЦСКА-Памир» победил в 6 своих последних поединках

«Хосилот» Фархор больше 8 лет не обыгрывает «армейцев»

«ЦСКА-Памир» в среднем пропускает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «ЦСКА-Памир» явно сильнее соперника, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

«Армейцы» явно способны преуспеть в плане реализации, к тому же успешно противостоят «Хосилоту».

Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15