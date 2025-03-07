ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бенфика» — «Барселона»«Барселона» дожала «Бенфику»: Кубарси подвёл, но Рафинья — снова герой «Бавария» — «Байер»«Бавария» уничтожила «Байер»: Кейн — главный герой, Леверкузен — в нокдауне Усман Дембеле«ПСЖ» — «Ливерпуль» 0:1. Онлайн
    Все новости спорта

    «Армейцы» быстро добьются своего

    «ЦСКА-Памир» — «Хосилот» Фархор. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 7 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «ЦСКА-Памир» — «Хосилот» Фархор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хосилот» Фархор
    7 марта в 1-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Хосилот» Фархор. Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Хосилот» Фархор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 07 Марта 2025 года

    ЦСКА-Памир

  • Душанбе
    •  ЦСКА-Памир 13:00 Хосилот

    Хосилот

  • Пархар
    •

    «ЦСКА-Памир»

    Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» прошедший сезон провел не столь успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «ЦСКА-Памир» на 2 зачетных балла отстал от пьедестала. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 22 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Армейцы» уступили «Истиклолу» (0:2).

    До того команда в серии пенальти сумела одолеть «Сомон» Дангара. При этом чуть ранее она уверенно переиграла «Мастхух» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «ЦСКА-Памир» не столь результативно атакует. Команда настреляла 36 мячей в 22 поединках прошедшего чемпионата.

    Матчи с «Хосилотом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «ЦСКА-Памир» победил 1 раз при 4 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Армейцы» уже больше 8 лет не проигрывают «Хосилоту».

    «Хосилот» Фархор

    Турнирное положение: «Хосилот» Фархор прошлый чемпионат провел скромно. Команда финишировала на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Хосилот» Фархор в среднем забивал чуть чаще гола за матч. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

  • Трансферный дайджест. 25 февраля — 3 марта
  • Будущее Неймара и Месси, Аморим планирует серьезную перестройку и колебания Киммиха
  • 03/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Хосилот» Фархор уступил «Панджшеру» (0:1).

    До того команда потерпела поражение от душанбинских «армейцев» (1:2). Зато поединок с «Мастхухом» завершился победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хосилот» Фархор добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хосилот» уж точно постарается улучить свои результаты. Потенциал для этого у команды имеется.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Хосилот» Фархор уступил в 2 своих последних поединках. Причем в них команда забила всего один мяч.

    В последней очной встрече с «армейцами» команда уступила. Открыв в счет в конце первого тайма, она дважды пропустила после перерыва.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хосилот» Фархор постарается преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «ЦСКА-Памир» победил в 6 своих последних поединках

    • «Хосилот» Фархор больше 8 лет не обыгрывает «армейцев»

    • «ЦСКА-Памир» в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: «ЦСКА-Памир» явно сильнее соперника, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

    «Армейцы» явно способны преуспеть в плане реализации, к тому же успешно противостоят «Хосилоту».

    Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Шарлотт — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кливленд — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Вашингтон — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бостон — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Денвер — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Осорио — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Мемфис — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Вегас — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бублик — Ватануки
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ванкувер — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «ЦСКА-Памир» — «Хосилот» Фархор: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 07.03.202513:00. «Армейцы» быстро добьются своего
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры