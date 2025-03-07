Аль-Наср
Аль-Шабаб
«Аль-Наср»
Турнирное положение: Эта команда все никак не может вклиниться в чемпионскую гонку. На данный момент она занимает 4 место в турнирной таблице.
При этом «Аль-Наср» на 10 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 23 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок с «Эстеглалем» завершился сухим паритетом.
До того команда досадным образом уступила «Аль-Орубе» (1:2). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Аль-Вехду» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Аль-Наср» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Наср» довольно результативно атакует. Команда настреляла 48 мячей в 23 поединках аравийского чемпионата.
Матчи с «Аль-Шабабом» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Наср» победил 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Криштиану Роналду и компании нужно срочно подтягиваться к лидирующему трио.
«Аль-Шабаб»
Турнирное положение: «Белые львы» сражаются за попадание в пятерку. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Шабаб» на 8 зачетных баллов отстает от искомой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Белые львы» уверенно одолели «Дамак» (2:0).
До того команда переиграла «Аль-Раед» (2:1). А вот поединок с «Аль-Таавуном» завершился подписанием мировой (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Шабаб» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Белые львы» ныне несколько прибавили. Вот только команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.
При этом «Аль-Шабаб» победил в 2 своих последних поединках. Да и опытный марокканец Абдерразак Хамдалла настрелял уже 13 мячей в чемпионате.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только «Аль-Наср» «белые львы» не обыгрывают уже более трех лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- «Аль-Шабаб» победил в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
- «Аль-Наср» уже более трех лет не проигрывает «белым львам»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
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Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, да и Роналду наверняка продолжит забивать.
«Аль-Наср» мотивирован подтянуться к лидерам, и наверняка сразу активно понесется в атаку.
Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20