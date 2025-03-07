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    «Аль-Наср» начинает и выигрывает

    «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 7 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»
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    «Аль-Наср»
    7 марта в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 07 Марта 2025 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 22:00 Аль-Шабаб

    Аль-Шабаб

  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: Эта команда все никак не может вклиниться в чемпионскую гонку. На данный момент она занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Наср» на 10 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 23 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок с «Эстеглалем» завершился сухим паритетом.

    До того команда досадным образом уступила «Аль-Орубе» (1:2). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Аль-Вехду» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Аль-Наср» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Наср» довольно результативно атакует. Команда настреляла 48 мячей в 23 поединках аравийского чемпионата.

    Матчи с «Аль-Шабабом» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Наср» победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Криштиану Роналду и компании нужно срочно подтягиваться к лидирующему трио.

    «Аль-Шабаб»

    Турнирное положение: «Белые львы» сражаются за попадание в пятерку. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Шабаб» на 8 зачетных баллов отстает от искомой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Белые львы» уверенно одолели «Дамак» (2:0).

    До того команда переиграла «Аль-Раед» (2:1). А вот поединок с «Аль-Таавуном» завершился подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Шабаб» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Белые львы» ныне несколько прибавили. Вот только команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

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    При этом «Аль-Шабаб» победил в 2 своих последних поединках. Да и опытный марокканец Абдерразак Хамдалла настрелял уже 13 мячей в чемпионате.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только «Аль-Наср» «белые львы» не обыгрывают уже более трех лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Шабаб» победил в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    • «Аль-Наср» уже более трех лет не проигрывает «белым львам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, да и Роналду наверняка продолжит забивать.

    «Аль-Наср» мотивирован подтянуться к лидерам, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

    Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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    «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 07.03.202522:00. «Аль-Наср» начинает и выигрывает
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