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    «Копенгаген» — «Челси»: прогноз и ставка (к. 2.80) на футбол, Лига конференций, 6 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Челси»
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    «Челси» — «Саутгемптон»
    Датский «Копенгаген» сыграет против английского «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 марта, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •  Копенгаген 20:45 Челси

    Челси

  • Лондон
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    «Копенгаген»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: В 1/16 финала еврокубка датский клуб выбил из турнирной сетки немецкий «Хайденхайм» (1:2 — поражение дома, 3:1 — победа в гостях).
    Путёвку в 1/8 финала еврокубка «Копенгаген» вырвал лишь в дополнительное время.

    Последние матчи: После матчей в Лиге конференций футболисты «Копенгагена» провели два матча в Суперлиге Дании, одержав победу над «Мидтьюлланном» (1:0) и сыграв вничью с «Ольборгом» (0:0).

    Копенгаген — Челси: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: 6 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Буур, Ларссон, Корнелиус и Лерагер.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Копенгаген» одержал 3 победы, сыграл 1 встречу вничью и 1 проиграл.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» вышел в плей-офф Лиги конференций с первого места основного этапа. «Аристократы» набрали максимальные 18 очков, одержав 6 побед в 6 матчах. Таким образом клуб английской Премьер-лиги вышел в 1/8 финала напрямую, минуя раунд стыковых матчей.

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    • Последние матчи: В чемпионате Англии «Челси» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию домашней победой над «Саутгемптоном» (4:0).

    Не сыграют: Лазарет лондонского клуба также пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Бадиашиле, Гиу, Джексон, Келлиман, Лавиа, Мадуэке и Чалоба, дисквалифицирован Мудрик.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Челси» одержал две побед и проиграл в трёх встречах. К слову, в проигрышную серию лондонцев вошли поединки против «Астон Виллы» (1:2), «Брайтона» (0:3). Было и поражение в Кубке от того же «Брайтона» (1:2).

    Статистика для ставок

    • «Копенгаген» не проигрывает на протяжении 4 матчей: 3 победы и 1 ничья

    • «Челси» занял 1 место в Лиге конференций

    • В 2011 команды сыграли в Лиге чемпионов: 2:0 — победа «Челси», 0:0 — ничья

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.00, а победа «Копенгагена» — в 4.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: В матчах английской Премьер-лиги «Челси» забивает в среднем по два мяча. Есть большая вероятность, что «аристократы» без гола с поля не уйдут.

    Ставка: Фора «Челси» (-1.5) с коэффициентом 2.80.

    Прогноз: «Челси» забивает не больше двух мячей за игру, «Копенгаген» и вовсе любит сушить игру и редко забивает.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.25.

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