Копенгаген
Челси
«Копенгаген»
Путь в плей-офф Лиги конференций: В 1/16 финала еврокубка датский клуб выбил из турнирной сетки немецкий «Хайденхайм» (1:2 — поражение дома, 3:1 — победа в гостях).
Путёвку в 1/8 финала еврокубка «Копенгаген» вырвал лишь в дополнительное время.
Последние матчи: После матчей в Лиге конференций футболисты «Копенгагена» провели два матча в Суперлиге Дании, одержав победу над «Мидтьюлланном» (1:0) и сыграв вничью с «Ольборгом» (0:0).
Копенгаген — Челси: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: 6 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Буур, Ларссон, Корнелиус и Лерагер.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Копенгаген» одержал 3 победы, сыграл 1 встречу вничью и 1 проиграл.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» вышел в плей-офф Лиги конференций с первого места основного этапа. «Аристократы» набрали максимальные 18 очков, одержав 6 побед в 6 матчах. Таким образом клуб английской Премьер-лиги вышел в 1/8 финала напрямую, минуя раунд стыковых матчей.
Последние матчи: В чемпионате Англии «Челси» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию домашней победой над «Саутгемптоном» (4:0).
Не сыграют: Лазарет лондонского клуба также пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Бадиашиле, Гиу, Джексон, Келлиман, Лавиа, Мадуэке и Чалоба, дисквалифицирован Мудрик.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Челси» одержал две побед и проиграл в трёх встречах. К слову, в проигрышную серию лондонцев вошли поединки против «Астон Виллы» (1:2), «Брайтона» (0:3). Было и поражение в Кубке от того же «Брайтона» (1:2).
Статистика для ставок
- «Копенгаген» не проигрывает на протяжении 4 матчей: 3 победы и 1 ничья
- «Челси» занял 1 место в Лиге конференций
- В 2011 команды сыграли в Лиге чемпионов: 2:0 — победа «Челси», 0:0 — ничья
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.00, а победа «Копенгагена» — в 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25 соответственно.
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Прогноз: В матчах английской Премьер-лиги «Челси» забивает в среднем по два мяча. Есть большая вероятность, что «аристократы» без гола с поля не уйдут.
Ставка: Фора «Челси» (-1.5) с коэффициентом 2.80.
Прогноз: «Челси» забивает не больше двух мячей за игру, «Копенгаген» и вовсе любит сушить игру и редко забивает.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.25.