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    Прервёт ли «Рапид» беспроигрышную серию «Бораца»?

    «Борац» — «Рапид». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, 6 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Борац» — «Рапид»
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    «Рапид» — «Копенгаген»
    Боснийский «Борац» дома сыграет против австрийского «Рапид» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» — «Рапид», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    Борац

  • Баня-Лука
    •  Борац 23:00 Рапид Вена

    Рапид Вена

  • Вена
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    «Борац»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде еврокубка «Борац» одержал победу над словенской «Олимпией» (1:0 — победа дома, 0:0 — ничья в гостях).

    Последние матчи: После матчей в еврокубках «Борац» одержал две победы в чемпионате Боснии и Герцеговины, обыграв «Радник» (1:0) и «Посушье» (2:0).

    Борац — Рапид Вена: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травм находятся Никола Четкович, Срджан Граховац, Дамир Хреля и Лука Зорич.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Беспроигрышная серия «Бораца» составляет шесть матчей: 5 побед и 1 ничья.

    «Рапид»

    Турнирная таблица: «Рапид» в основном этапе Лиги конференций занял 4 место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Австрийцы получили прямую путёвку в 1/8 финала
    ЛК.

    Последние матчи: В минувшем туре австрийской Бундеслиги «Рапид» одержал крупную победу над командой «Альтах» (5:0).

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травм находятся Ромео Амане и Лорен Орглер.

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    Состояние команды: «Рапиду» удалсь прервать трехматчевую проигрышную серию, ранее участник плей-офф Лиги конференций проиграл ЛАСКу (1:2), «Аустрии» (1:2) и «Вольфсбергеру» (1:3).

    Статистика для ставок

    • «Рапид» занял в Лиге конференций 4 место

    • «Борац» не проигрывает на протяжении 6 матчей: 5 побед и 1 ничья

    • «Борац» и «Рапид» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа «Бораца» — в 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: «Рапид» — команда выше классом, австрийцы практически в каждом матче забивают и вполне могут прервать беспроигрышную серию «Бораца».

    Ставка: Победа «Рапид» с коэффициентом 2.15.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.03.

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