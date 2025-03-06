Борац
Рапид Вена
«Борац»
Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде еврокубка «Борац» одержал победу над словенской «Олимпией» (1:0 — победа дома, 0:0 — ничья в гостях).
Последние матчи: После матчей в еврокубках «Борац» одержал две победы в чемпионате Боснии и Герцеговины, обыграв «Радник» (1:0) и «Посушье» (2:0).
Борац — Рапид Вена: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете команды из-за травм находятся Никола Четкович, Срджан Граховац, Дамир Хреля и Лука Зорич.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Беспроигрышная серия «Бораца» составляет шесть матчей: 5 побед и 1 ничья.
«Рапид»
Турнирная таблица: «Рапид» в основном этапе Лиги конференций занял 4 место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Австрийцы получили прямую путёвку в 1/8 финала
ЛК.
Последние матчи: В минувшем туре австрийской Бундеслиги «Рапид» одержал крупную победу над командой «Альтах» (5:0).
Не сыграют: В лазарете команды из-за травм находятся Ромео Амане и Лорен Орглер.
Состояние команды: «Рапиду» удалсь прервать трехматчевую проигрышную серию, ранее участник плей-офф Лиги конференций проиграл ЛАСКу (1:2), «Аустрии» (1:2) и «Вольфсбергеру» (1:3).
Статистика для ставок
- «Рапид» занял в Лиге конференций 4 место
- «Борац» не проигрывает на протяжении 6 матчей: 5 побед и 1 ничья
- «Борац» и «Рапид» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа «Бораца» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.80 соответственно.
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Прогноз: «Рапид» — команда выше классом, австрийцы практически в каждом матче забивают и вполне могут прервать беспроигрышную серию «Бораца».
Ставка: Победа «Рапид» с коэффициентом 2.15.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.03.