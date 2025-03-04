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    Три зачетных балла для «львов»?

    «Миллуолл» — «Бристоль Сити». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 4 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Бристоль Сити»
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    «Миллуолл»
    4 марта в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Миллуолл» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Миллуолл — Бристоль Сити: прогноз на футбол и ставка за 2.50, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Марта 2025 года

    Миллуолл

  • Лондон
    •  Миллуолл 22:45 Бристоль Сити

    Бристоль Сити

  • Бристоль
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    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Львы» полностью проваливают нынешний сезон. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    При этом «Миллуолл» на 7 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда лишь 34 забитыми мячами в 34 турах.

    Миллуолл — Бристоль Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Львы» в Кубке Англии уступили «Кристал Пэласу» (1:3).

    А вот до того команда минимально переиграла «Дерби Каунти». А вот поединок с «Престоном» завершился подписанием мировой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Миллуолл» забил 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Райан Леонард, Данкан Уотмор — травмированы. Лиэм Робертс — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Львы» имеют заметные проблемы в плане реализации. Да и вообще, команда и близко не напоминает борца за выход в стыки.

    Матчи с «Бристоль Сити» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Миллуолл» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Львы» твердо намерены подтянуться к заветной шестерке.

    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: Бристольцы привычно ходят в середняках второго по рангу дивизиона. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Бристоль Сити» отстает от шестой строчки лишь на 3 зачетных балла. При этом оборона команды дала результативный сбой 38 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Бристольцы нанесли поражение «Мидлсбро» (2:1).

    До того команда расписала мировую с «Кардиффом» (1:1). Зато поединок со «Сток Сити» завершился логичной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бристоль Сити» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Росс Маккрори, Люк МакНэлли — травмированы.

    Состояние команды: Бристольцы проводят вполне продуктивный отрезок. Команда не боится авторитетов, и способна на подъем повыше.

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    При этом «Бристоль Сити» в среднем забивает более гола за матч. А вот по подбору игроков команда выглядит не столь выгодно, плюс лазарет никак не опустеет.

    Бристольцы не проигрывают уже 3 матча подряд. Причем в этих встречах команда победила 2 раза при одном паритете.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Команда явно постарается подтянуться к топ-6.

    Статистика для ставок

    • Бристольцы не проигрывали в 3 своих последних поединках

    • «Миллуолл» в среднем забивает аккурат гол за матч

    • «Бристоль» в среднем пропускает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миллуолл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

    Прогноз: «Львы» имеют довольно качественный подбор атакующих исполнителей, и уж точно будут активны в атаке.

    «Миллуолл» максимально мотивирован подняться повыше в таблице, да и фактор своего поля явно поможет команде.

    Ставка: Победа «Миллуолла» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время матча соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

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