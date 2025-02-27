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    Уверенная победа «Фенербахче»?

    «Газиантеп» — «Фенербахче»: Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 27 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Газиантеп» — «Фенербахче»
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    Душан Тадич
    27 февраля в 3-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Газиантеп» и «Фенербахче». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: «Газиантеп» сражается за выживание в элите. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице Суперлиги.

    При этом «Газиантеп» на 5 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 2:3 она уступила «Трабзонспору».

    До того команда нанесла поражение «Сивасспору» (2:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Гезтепе».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Газиантеп» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Газиантеп» в Кубке Турции пока не особо блистает. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

    Матчи с «Фенербахче» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Газиантеп» победил 2 раза при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда в двух турах Кубка пропустила всего 1 мяч.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Жёлтые канарейки» проводят не столь яркий сезон. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    Причем «Фенербахче» на шесть очков отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 24 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Жёлтые канарейки» расписали мировую с «Галатасараем» (0:0).

    До того команда не смогла одолеть «Андерлехт» (2:2). А вот поединок с «Касымпашой» завершился уверенной победой (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фенербахче» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «жёлтые канарейки» забуксовали. Команда не побеждает два матча кряду.

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    При этом «Фенербахче» в своей группе Кубка Турции находится на 1 месте. Команда набрала шесть очков в двух поединках.

    При этом в Кубке команда забивает в среднем 4 гола за матч. А вот оборона стамбульцев пока не давала результативных сбоев.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Жёлтые канарейки» намерены вернуться на победный путь.

    Статистика для ставок

    • «Жёлтые канарейки» не побеждают 2 матча кряду

    • Стамбульцы еще не пропускали на групповом этапе Кубка Турции

    • «Газиантеп» уже больше трех лет не обыгрывает «Фенербахче»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Жёлтые канарейки» будут действовать максимально, и явно намерены удержать лидерство в группе.

    «Газиантеп» нынче крайне нестабилен, чем просто обязан воспользоваться грозный оппонент.

    Ставка: Фора «Фенербахче» -1.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

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