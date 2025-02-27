«Газиантеп»
Турнирное положение: «Газиантеп» сражается за выживание в элите. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице Суперлиги.
При этом «Газиантеп» на 5 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 2:3 она уступила «Трабзонспору».
До того команда нанесла поражение «Сивасспору» (2:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Гезтепе».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Газиантеп» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Газиантеп» в Кубке Турции пока не особо блистает. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
Матчи с «Фенербахче» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Газиантеп» победил 2 раза при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда в двух турах Кубка пропустила всего 1 мяч.
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Жёлтые канарейки» проводят не столь яркий сезон. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Суперлиги.
Причем «Фенербахче» на шесть очков отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 24 матчах чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Жёлтые канарейки» расписали мировую с «Галатасараем» (0:0).
До того команда не смогла одолеть «Андерлехт» (2:2). А вот поединок с «Касымпашой» завершился уверенной победой (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фенербахче» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «жёлтые канарейки» забуксовали. Команда не побеждает два матча кряду.
При этом «Фенербахче» в своей группе Кубка Турции находится на 1 месте. Команда набрала шесть очков в двух поединках.
При этом в Кубке команда забивает в среднем 4 гола за матч. А вот оборона стамбульцев пока не давала результативных сбоев.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Жёлтые канарейки» намерены вернуться на победный путь.
Статистика для ставок
- «Жёлтые канарейки» не побеждают 2 матча кряду
- Стамбульцы еще не пропускали на групповом этапе Кубка Турции
- «Газиантеп» уже больше трех лет не обыгрывает «Фенербахче»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
- 1.85Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.80Ливерпуль — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- 2.05Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Прогноз: «Жёлтые канарейки» будут действовать максимально, и явно намерены удержать лидерство в группе.
«Газиантеп» нынче крайне нестабилен, чем просто обязан воспользоваться грозный оппонент.
Ставка: Фора «Фенербахче» -1.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38