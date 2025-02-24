24 февраля в 1-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Портленд Тимберс» и «Ванкувер Уайткэпс». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Ванкувер Уайткэпс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портленд Тимберс»

Турнирное положение: «Тимберс» прошедший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 9 месте Западной конференции.

При этом «Портленд Тимберс» в среднем забивал почти 2 мяча за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 56 мячей в 34 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тимберс» уступили «Шарлотту» (0:2).

До того команда уверенно одолела «Сан Диего» (3:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Чикаго Файр» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Портленд Тимберс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тимберс» довольно неплохо атакуют. Вот только стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.

Матчи с «Ванкувер Уайткэпс» для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Портленд Тимберс» победил 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Стартовать «тимберс» намерены с виктории!

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: «Уайткэпс» в минувшем чемпионате выступили скромно. Ныне команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Ванкувер Уайткэпс» на 3 зачетных балла отстал от топ-7. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Уайткэпс» уступили «Саприссе» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Браммапойкарне» (2:0). Да и поединок с ЛНЗ завершился вполне логичной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Уайткэпс» в конце октябре разгромили «тимберс». Да и сейчас команда на ходу!

При этом «Ванкувер Уайткэпс» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Уайткэпс» настреляли 52 мяча в 34 матчах минувшего чемпионата США.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в спаррингах «уайткэпс» смотрелись прилично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Уайткэпс» явно постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Ванкувер Уайткэпс» до последней коллизии победил 2 раза кряду

«Тимберс» не побеждали «уайткэпс» в 2 последних очных встречах

«Уайткэпс» в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Портленд Тимберс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «Уайтэкпс» выглядят монолитнее соперника, имеющего заметные проблемы с надежностью тылов.

Номинальные хозяева явно постараются стартовать успешно, и наверняка активно понесутся в атаку.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.80