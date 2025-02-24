Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс
«Портленд Тимберс»
Турнирное положение: «Тимберс» прошедший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 9 месте Западной конференции.
При этом «Портленд Тимберс» в среднем забивал почти 2 мяча за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 56 мячей в 34 матчах.
Портленд Тимберс — Ванкувер Уайткэпс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тимберс» уступили «Шарлотту» (0:2).
До того команда уверенно одолела «Сан Диего» (3:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Чикаго Файр» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Портленд Тимберс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тимберс» довольно неплохо атакуют. Вот только стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.
Матчи с «Ванкувер Уайткэпс» для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Портленд Тимберс» победил 1 раз при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Стартовать «тимберс» намерены с виктории!
«Ванкувер Уайткэпс»
Турнирное положение: «Уайткэпс» в минувшем чемпионате выступили скромно. Ныне команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Ванкувер Уайткэпс» на 3 зачетных балла отстал от топ-7. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Уайткэпс» уступили «Саприссе» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Браммапойкарне» (2:0). Да и поединок с ЛНЗ завершился вполне логичной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Уайткэпс» в конце октябре разгромили «тимберс». Да и сейчас команда на ходу!
При этом «Ванкувер Уайткэпс» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Уайткэпс» настреляли 52 мяча в 34 матчах минувшего чемпионата США.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в спаррингах «уайткэпс» смотрелись прилично.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Уайткэпс» явно постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Ванкувер Уайткэпс» до последней коллизии победил 2 раза кряду
- «Тимберс» не побеждали «уайткэпс» в 2 последних очных встречах
- «Уайткэпс» в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Портленд Тимберс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.
- 2.05Лас-Пальмас — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80Эвертон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.00Црвена Звезда — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «Уайтэкпс» выглядят монолитнее соперника, имеющего заметные проблемы с надежностью тылов.
Номинальные хозяева явно постараются стартовать успешно, и наверняка активно понесутся в атаку.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.80