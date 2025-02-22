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    Начнет ли «Вольфсбург» победную серию?

    «Вольфсбург» — «Бохум». Ставка и прогноз с коэффициентом 2.00

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Бохум»
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    Мохаммед Амура
    В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Бохум». Встреча пройдет 22 февраля и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Февраля 2025 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Бохум

    Бохум

  • Бохум
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    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 22-х туров чемпионата Германии набрал 33 балла и борется за попадание в континентальные турниры.

    Команда находится на девятой позиции, на два очка отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре пункта — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Вольфсбург — Бохум: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Штутшгартом» (2:1).

    Перед этим коллектив в 22-м туре чемпионата Германии потерял очки, когда теперь уже в своих стенах разошелся мировой с «Байером» (0:0).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Меле, Нмеча, Майер, Паредес, Бялек, Рожериу, Арнольд, Грабара, дисквалифицирован — Фишер.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Вольфсбург» выиграл лишь раз (в последнем поединке) при трех ничьих и одном поражении.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть их преимущество в классе, а также фактор своего поля.

    Мохаммед Амура — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Бохум» по итогам 22-х туров чемпионата Германии набрал 14 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 17-ю позицию в зоне вылета, уступая по дополнительным показателям зоне плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге (16-е место), а также на семь баллов отставая от спасительной 15-й строчки.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал сенсационную победу над «Боруссией Дортмунд» (2:0).

    Перед этим в 21-м туре чемпионата Германии клуб довольствовался лишь одним баллом, когда теперь уже в чужих стенах сыграл вничью с «Хольштайном» — 2:2.

    Не сыграют: травмированы — Древес, Пасслак и Боаду, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Бохум» не проиграл при одной победе и одной ничьей.

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    Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы хотя бы на ничью, тем не менее, есть сомнения, что им это удастся, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Майрон Боаду, который травмирован — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Вольфсбург» сыграл вничью

    • в трех из четырех последних матчей «Бохума» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Бохум» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.40, победа «Бохума» — в 5.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

    И хотя в трех из четырех последних матчей гостей оба данных сценария не были реализованы, фактор результативности поединков фаворита игры обещает стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их двух последних матчах, тогда как хозяева не выиграли в четырех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Бохум» не проиграет за 2.48

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