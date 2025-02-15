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    Сумеют ли «жеребята» удачно погостить в Берлине?

    «Унион» — «Боруссия» М. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 15 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Боруссия» М
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    Алассан Плеа
    15 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Февраля 2025 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 17:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •

    «Унион»

    Турнирное положение: Берлинцы нынче ходят в середняках Бундеслиги. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Унион» на 10 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда всего 20 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.

    Унион — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Берлинцы нанесли поражение «Хоффенхайму» (4:0).

    А вот до того команда подписала мировую с «РБ Лейпцигом» (0:0). При этом поединок с «Санкт-Паули» завершился досадной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Унион» забил 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кевин Фогт — травмирован. Кристофер Триммель — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Берлинцы крепки, но крайне нестабильны. В 2 последних матчах команда не пропустила ни разу.

    Матчи с «жеребятами» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Унион» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. При этом в двух последних очных поединках с «жеребятами» берлинцы не забивали.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Жеребята» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Боруссия» М не столь ярко атакует, отличившись 33 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь удачно. «Жеребята» не сумели переиграть «Айнтрахт» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:1). Да и пикирующий «Бохум» был обыгран по всем статьям (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Франк Онора — травмирован.

    Состояние команды: «Жеребята» проводят весьма позитивный отрезок. Команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Боруссия» М в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветного 6 места ныне составляет 2 зачетных балла.

    «Жеребята» почти больше года не проигрывают берлинцам. Да и в кадровом плане ситуация у команды нынче довольно благоприятная.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Алассан Плеа и его партнеры явно намерены подтянуться к топ-6.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» М не проигрывала в 3 своих последних поединках

    • «Унион» не пропускал в 2 последних матчах

    • «Унион» уже больше года не поражал ворота «жеребят»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные гости намерены продолжить свой успешный путь, и наверняка понесутся в атаку.

    Гладбахцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и оппонент не особенно стабилен.

    Ставка: Победа «Боруссии» М за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

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    «Унион» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «жеребята» удачно погостить в Берлине?
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