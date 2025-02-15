15 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы нынче ходят в середняках Бундеслиги. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» на 10 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда всего 20 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Берлинцы нанесли поражение «Хоффенхайму» (4:0).

А вот до того команда подписала мировую с «РБ Лейпцигом» (0:0). При этом поединок с «Санкт-Паули» завершился досадной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Унион» забил 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кевин Фогт — травмирован. Кристофер Триммель — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Берлинцы крепки, но крайне нестабильны. В 2 последних матчах команда не пропустила ни разу.

Матчи с «жеребятами» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Унион» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. При этом в двух последних очных поединках с «жеребятами» берлинцы не забивали.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Боруссия» М не столь ярко атакует, отличившись 33 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь удачно. «Жеребята» не сумели переиграть «Айнтрахт» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:1). Да и пикирующий «Бохум» был обыгран по всем статьям (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Франк Онора — травмирован.

Состояние команды: «Жеребята» проводят весьма позитивный отрезок. Команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.

При этом «Боруссия» М в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветного 6 места ныне составляет 2 зачетных балла.

«Жеребята» почти больше года не проигрывают берлинцам. Да и в кадровом плане ситуация у команды нынче довольно благоприятная.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Алассан Плеа и его партнеры явно намерены подтянуться к топ-6.

Статистика для ставок

«Боруссия» М не проигрывала в 3 своих последних поединках

«Унион» не пропускал в 2 последних матчах

«Унион» уже больше года не поражал ворота «жеребят»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Номинальные гости намерены продолжить свой успешный путь, и наверняка понесутся в атаку.

Гладбахцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и оппонент не особенно стабилен.

Ставка: Победа «Боруссии» М за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00