Унион
Боруссия М
«Унион»
Турнирное положение: Берлинцы нынче ходят в середняках Бундеслиги. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Унион» на 10 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда всего 20 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.
Унион — Боруссия М: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Берлинцы нанесли поражение «Хоффенхайму» (4:0).
А вот до того команда подписала мировую с «РБ Лейпцигом» (0:0). При этом поединок с «Санкт-Паули» завершился досадной коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Унион» забил 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Кевин Фогт — травмирован. Кристофер Триммель — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Берлинцы крепки, но крайне нестабильны. В 2 последних матчах команда не пропустила ни разу.
Матчи с «жеребятами» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Унион» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. При этом в двух последних очных поединках с «жеребятами» берлинцы не забивали.
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Жеребята» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Боруссия» М не столь ярко атакует, отличившись 33 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз в 21 поединке.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь удачно. «Жеребята» не сумели переиграть «Айнтрахт» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:1). Да и пикирующий «Бохум» был обыгран по всем статьям (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Франк Онора — травмирован.
Состояние команды: «Жеребята» проводят весьма позитивный отрезок. Команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.
При этом «Боруссия» М в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветного 6 места ныне составляет 2 зачетных балла.
«Жеребята» почти больше года не проигрывают берлинцам. Да и в кадровом плане ситуация у команды нынче довольно благоприятная.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Алассан Плеа и его партнеры явно намерены подтянуться к топ-6.
Статистика для ставок
- «Боруссия» М не проигрывала в 3 своих последних поединках
- «Унион» не пропускал в 2 последних матчах
- «Унион» уже больше года не поражал ворота «жеребят»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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- 1.95Жирона — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Номинальные гости намерены продолжить свой успешный путь, и наверняка понесутся в атаку.
Гладбахцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и оппонент не особенно стабилен.
Ставка: Победа «Боруссии» М за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00