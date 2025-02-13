«Викингур» сыграет против «Панатинаикоса» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Панатинаикос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Викингур»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Лиги конференций «Викингур» занял 19 место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Эта позиция позволила исландскому коллективу пробиться в плей-офф еврокубка.

Последние матчи: В 6 туре Лиги конференций «Викингур» сыграл вничью с австрийским клубом ЛАСК (1:1).

Не сыграют: Исландский защитник Карл Ганнарссон пропустит матч из-за красной карточки. С травмами своей команде не смогут помочь Пабло Пуньед и Гуннар Ватнхамар.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В Кубке исландской лиги «Викингур» занимает 2 строчку, выиграв в стартовой игре у команды «Копавогюр». Таким образом исландцы прервали безвыигрышную серию из 7 матчей: 2 ничьи и 5 поражений.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: В основной сетке Лиги конференций «Панатинаикос» занял итоговое 13 место с активом в 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Последние матчи: В 6 туре основного этапа Лиги конференций «Панатинаикос» одержал уверенную победу над минским «Динамо» (4:0).

Не сыграют: В лазарете греческого клуба находятся Андрас Спорар, Хордур Магнуссон и Факундо Пеллистри.

Состояние команды: В чемпионате Греции «Панатинаикос» занимает 3 место, аккумулировав 43 пункта. В 22 туре Суперлиги участник Лиги конференций проиграл «Арису» (0:2).

Статистика для ставок

«Панатинаикос» занял 13 место в Лиге конференций

«Викингур» занял 19 место в Лиге конференций

«Викингур» и «Панатинаикос» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.50, а победа «Викингура» — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.13.