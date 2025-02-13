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    Соперники обменяются голами?

    «Викингур» — «Панатинаикос». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Викингур» — «Панатинаикос»
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    «Викингур» — «Серкль Брюгге»
    «Викингур» сыграет против «Панатинаикоса» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Панатинаикос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    Викингур Р

  • Рейкьявик
    •  Викингур Р 23:00 Панатинаикос

    Панатинаикос

  • Афины
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    «Викингур»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Лиги конференций «Викингур» занял 19 место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Эта позиция позволила исландскому коллективу пробиться в плей-офф еврокубка.

    Последние матчи: В 6 туре Лиги конференций «Викингур» сыграл вничью с австрийским клубом ЛАСК (1:1).

    Не сыграют: Исландский защитник Карл Ганнарссон пропустит матч из-за красной карточки. С травмами своей команде не смогут помочь Пабло Пуньед и Гуннар Ватнхамар.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В Кубке исландской лиги «Викингур» занимает 2 строчку, выиграв в стартовой игре у команды «Копавогюр». Таким образом исландцы прервали безвыигрышную серию из 7 матчей: 2 ничьи и 5 поражений.

    «Панатинаикос»

    Турнирное положение: В основной сетке Лиги конференций «Панатинаикос» занял итоговое 13 место с активом в 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

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  • 10/02/2025

    • Последние матчи: В 6 туре основного этапа Лиги конференций «Панатинаикос» одержал уверенную победу над минским «Динамо» (4:0).

    Не сыграют: В лазарете греческого клуба находятся Андрас Спорар, Хордур Магнуссон и Факундо Пеллистри.

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    Состояние команды: В чемпионате Греции «Панатинаикос» занимает 3 место, аккумулировав 43 пункта. В 22 туре Суперлиги участник Лиги конференций проиграл «Арису» (0:2).

    Статистика для ставок

    • «Панатинаикос» занял 13 место в Лиге конференций

    • «Викингур» занял 19 место в Лиге конференций

    • «Викингур» и «Панатинаикос» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.50, а победа «Викингура» — в 6.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.13.

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    «Викингур» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. Соперники обменяются голами?
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