Викингур Р
Панатинаикос
«Викингур»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Лиги конференций «Викингур» занял 19 место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Эта позиция позволила исландскому коллективу пробиться в плей-офф еврокубка.
Последние матчи: В 6 туре Лиги конференций «Викингур» сыграл вничью с австрийским клубом ЛАСК (1:1).
Не сыграют: Исландский защитник Карл Ганнарссон пропустит матч из-за красной карточки. С травмами своей команде не смогут помочь Пабло Пуньед и Гуннар Ватнхамар.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В Кубке исландской лиги «Викингур» занимает 2 строчку, выиграв в стартовой игре у команды «Копавогюр». Таким образом исландцы прервали безвыигрышную серию из 7 матчей: 2 ничьи и 5 поражений.
«Панатинаикос»
Турнирное положение: В основной сетке Лиги конференций «Панатинаикос» занял итоговое 13 место с активом в 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.
Последние матчи: В 6 туре основного этапа Лиги конференций «Панатинаикос» одержал уверенную победу над минским «Динамо» (4:0).
Не сыграют: В лазарете греческого клуба находятся Андрас Спорар, Хордур Магнуссон и Факундо Пеллистри.
Состояние команды: В чемпионате Греции «Панатинаикос» занимает 3 место, аккумулировав 43 пункта. В 22 туре Суперлиги участник Лиги конференций проиграл «Арису» (0:2).
Статистика для ставок
- «Панатинаикос» занял 13 место в Лиге конференций
- «Викингур» занял 19 место в Лиге конференций
- «Викингур» и «Панатинаикос» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.50, а победа «Викингура» — в 6.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.
Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.13.