13 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Насаф» и «Факел». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Насаф» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Насаф»

Турнирное положение: «Драконы» последний чемпионат Узбекистана провели успешно. Команда стала чемпионом страны.

При этом «Насаф» на 5 зачетных баллов опередил ближайшего преследователя. А вот забила команда 35 мячей в 26 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Драконы» уступили «Аль-Ахли» Дубай (2:3).

При этом «Насаф» до того проиграл еще и «Металлургу» Бекабад (1:2). А вот немногим ранее команда уступила «Аль-Кувейту» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Драконы» в последних матчах выглядели не лучшим образом. Команда проиграла в 3 своих последних поединках.

При этом «Насаф» лишь однажды противостоял воронежцам. Год назад команда переиграла соперника со счетом 2:1.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Драконы» уже точно не боятся борца за выживание в РПЛ.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла зимовать на скромном 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Факел» в 18 поединках РПЛ настрелял всего лишь 11 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Подопечные Дмитрия Пятибратова в спарринге одолели «Торпедо» (2:1).

При этом до того команда не сумела переиграть «Пари НН» (1:1). Плюс битва с махачкалинским «Динамо» также принесла паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Воронежцы победили в 2 контрольных поединках из четырех. Причем команда Пятибратова в каждом из спаррингов пропускала по одному мячу.

Причем «Факел» постепенно налаживает игру в атаке. Да и форвард Алексей Каштанов явно способен поднатореть в плане реализации.

Воронежцы умеют переворачивать ход встречи в свою пользу. В поединке с теми же торпедовцами команда после первого тайма проигрывала, но во второй половине встречи добилась победы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Воронежцы явно постараются максимально воспользоваться недостатком игровой практики у соперника.

Статистика для ставок

«Насаф» проиграл в 3 своих последних поединках

«Факел» в 4 спаррингах победил 2 раза при 2 ничьих

Воронежцы в РПЛ в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно равными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: Команда Пятибратова имеет преимущество в игровой практике, да и вообще, в спаррингах выглядит выгодно.

Воронежцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будут активно атаковать.

Ставка: Победа «Факела» за 3.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.98