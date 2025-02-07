ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор Макгрегор5 потенциальных соперников для Конора Макгрегора в 2025 году Альваро МоратаМората, Бенрахма и еще четыре самых неожиданных трансфера января Вирджил ван Дейк и Ватару Эндо«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн
    Все новости спорта

    «Хатайспору» сразу несдобровать?!

    «Самсунспор» — «Хатайспор». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Суперлига, 7 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Суперлига Турции
    Прогноз и ставки на «Самсунспор» — «Хатайспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хатайспор»
    7 февраля в 23-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Самсунспор» и «Хатайспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Самсунспор» — «Хатайспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 07 Февраля 2025 года

    Самсунспор

  • Самсун
    •  Самсунспор 20:00 Хатайспор

    Хатайспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Самсунспор»

    Турнирное положение: «Самсунспор» сражается за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Самсунспор» на 11 зачетных баллов отстает от идущего вторым «Фенербахче». А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 21 матче.

    Самсунспор — Хатайспор: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.474.406.00Бонус$1500
    •

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поражение от «Башакшехира» получилось разгромным (0:4).

    До того команда натужно одолела «Газиантеп» (2:1). При этом чуть ранее она расписала сухой паритет с «Бешикташем».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Самсунспор» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Самсунспор» не столь результативно атакует. Команда настреляла 34 мяча в 21 поединке чемпионата Турции.

    Матчи с «Хатайспором» для команды исторически складываются успешно. Из трех очных поединков «Самсунспор» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована закрепиться на 3 позиции.

    «Хатайспор»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в Суперлиге. Ныне она находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хатайспор» на 13 зачетных баллов отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 21 матче.

  • Упущенный досрочный финал. ЦСКА не удержал победу над «Зенитом» и проиграл по пенальти
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на победу «Зенита» по пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА
  • 04/02/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Дома она уступила «Антальяспору» (2:3).

    До того команда потерпела поражение от «Касымпаши» (4:5). А вот поединок с «Галатасараем» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хатайспор» потерпел 4 коллизии. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Хатайспор» выглядит откровенно бледно. Команда проиграла в 2 своих последних поединках.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Хатайспор» не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Турции команда настреляла 23 гола в 21 матче.

    Последняя виктория была добыта еще в начале декабря. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Команде непременно нужно рисковать, иначе вылет станет неизбежностью.

    Статистика для ставок

    • «Хатайспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Самсунспор» победил в 2 последних поединках

    • «Хатайспор» не побеждает уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    «Самсунспор» способен прибавить в плане реализации, да и оппонент в последних матчах пропускает многовато.

    Ставка: Победа «Самсунспора» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рыбакина — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Болуспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Блинкова — Зайдель
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Самсунспор» — «Хатайспор»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.02.2025. Прогнозы на футбол. «Хатайспору» сразу несдобровать?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры