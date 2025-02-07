7 февраля в 23-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Самсунспор» и «Хатайспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Самсунспор» — «Хатайспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Самсунспор»

Турнирное положение: «Самсунспор» сражается за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Самсунспор» на 11 зачетных баллов отстает от идущего вторым «Фенербахче». А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 21 матче.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поражение от «Башакшехира» получилось разгромным (0:4).

До того команда натужно одолела «Газиантеп» (2:1). При этом чуть ранее она расписала сухой паритет с «Бешикташем».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Самсунспор» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Самсунспор» не столь результативно атакует. Команда настреляла 34 мяча в 21 поединке чемпионата Турции.

Матчи с «Хатайспором» для команды исторически складываются успешно. Из трех очных поединков «Самсунспор» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована закрепиться на 3 позиции.

«Хатайспор»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в Суперлиге. Ныне она находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Хатайспор» на 13 зачетных баллов отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 21 матче.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Дома она уступила «Антальяспору» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «Касымпаши» (4:5). А вот поединок с «Галатасараем» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хатайспор» потерпел 4 коллизии. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Хатайспор» выглядит откровенно бледно. Команда проиграла в 2 своих последних поединках.

При этом «Хатайспор» не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Турции команда настреляла 23 гола в 21 матче.

Последняя виктория была добыта еще в начале декабря. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Команде непременно нужно рисковать, иначе вылет станет неизбежностью.

Статистика для ставок

«Хатайспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Самсунспор» победил в 2 последних поединках

«Хатайспор» не побеждает уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.

«Самсунспор» способен прибавить в плане реализации, да и оппонент в последних матчах пропускает многовато.

Ставка: Победа «Самсунспора» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63