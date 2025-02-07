Самсунспор
Хатайспор
«Самсунспор»
Турнирное положение: «Самсунспор» сражается за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.
При этом «Самсунспор» на 11 зачетных баллов отстает от идущего вторым «Фенербахче». А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 21 матче.
Самсунспор — Хатайспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поражение от «Башакшехира» получилось разгромным (0:4).
До того команда натужно одолела «Газиантеп» (2:1). При этом чуть ранее она расписала сухой паритет с «Бешикташем».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Самсунспор» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Самсунспор» не столь результативно атакует. Команда настреляла 34 мяча в 21 поединке чемпионата Турции.
Матчи с «Хатайспором» для команды исторически складываются успешно. Из трех очных поединков «Самсунспор» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована закрепиться на 3 позиции.
«Хатайспор»
Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в Суперлиге. Ныне она находится на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Хатайспор» на 13 зачетных баллов отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 21 матче.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Дома она уступила «Антальяспору» (2:3).
До того команда потерпела поражение от «Касымпаши» (4:5). А вот поединок с «Галатасараем» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хатайспор» потерпел 4 коллизии. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 13 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Хатайспор» выглядит откровенно бледно. Команда проиграла в 2 своих последних поединках.
При этом «Хатайспор» не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Турции команда настреляла 23 гола в 21 матче.
Последняя виктория была добыта еще в начале декабря. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Команде непременно нужно рисковать, иначе вылет станет неизбежностью.
Статистика для ставок
- «Хатайспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Самсунспор» победил в 2 последних поединках
- «Хатайспор» не побеждает уже 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
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- 1.84Спартак — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.
«Самсунспор» способен прибавить в плане реализации, да и оппонент в последних матчах пропускает многовато.
Ставка: Победа «Самсунспора» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63