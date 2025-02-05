5 февраля в 31-м туре английского Чемпионшипа «Ковентри» примет на своем поле «Лидс». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ковентри» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ковентри»

Турнирное положение: Данный коллектив с 41 набранным баллом разместился на 11 строке в таблице и всего на три пункта отстает от зоны плей-офф.

«Ковентри» по 11 раз побеждали и уступали, а также восемь встреч свели миром, разница забитых и пропущенных составляет 41:38.

Последние матчи: «Небесно-голубые» в предыдущем туре первенства на выезде смогли одолеть «Суонси» со счетом 2:0. А ранее они также одолели с таким же результатом в гостях «Блэкберн» и на своей территории «Уотфорд» со счетом 2:1.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ковентри» вышел победителем из свои четырех предыдущих игр чемпионата, пропустив за это время лишь один гол при семи забитых. А с учетом всех турниров у команды 5-матчевая серия без проигрышей. Уступил же коллектив только раз за минувшие девять поединков во всех соревнованиях при пяти викториях и трех ничьих.

«Лидс»

Турнирное положение: 3-кратный чемпион Англии на текущий момент лидирует в первом дивизионе, имея в активе 63 балла и на два очка опережает ближайшего преследователя.

«Лидс» выиграл 18 встреч из 30 проведенных, девять матчей свел вничью и потерпел три проигрыша, разница мячей составляет 60:19.

Последние матчи: «Павлины» в своем предыдущем игровом дне разгромили в родных стенах «Кардифф» со счетом 7:0. До этого они поделили очки в гостевом поединке с «Бернли» 0:0, а также одолели на своей территории «Норвич» со счетом 2:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Лидс» на данный момент имеет 13-матчевую серию без поражений с учетом всех турниров. В этом отрезке «белые» четыре раза сыграли вничью и отпраздновали девять викторий. Непосредственно в чемпионате за этот период коллектив четыре поединка свел миром и восемь встреч выиграл. И также отметим еще тот факт, что команда не пропустила ни одного гола в своих пяти предыдущих поединках.

Статистика для ставок

«Ковентри» выиграл свои четыре предыдущие игры чемпионата

«Лидс» не проигрывает вот уже на протяжении 13 матчей подряд

В первом круге «Лидс» дома разгромил «Ковентри» со счетом 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лидса» — 1.90, победа «Ковентри» — 4.10, ничья — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.87 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что команды смогут огорчить друг друга, ведь в четырех из пяти своих предыдущих очных встреч эти коллективы неизменно обменивались голами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.83.

Прогноз: И также еще здесь поставим на непроигрыш «Ковентри», который в своем последнем отрезке смотрится хороша, да и плюс играть будет при своих зрителях.

Ставка: 1Х за 1.95.