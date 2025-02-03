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    «Рубин» начинает и выигрывает

    «Сурхан» — «Рубин». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сурхан» — «Рубин»
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    Рашид Рахимов
    3 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Сурхан» и «Рубин». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сурхан» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сурхан»

    Турнирное положение: «Сурхан» уже активно готовится к новому сезону. Команда успела провести 5 спаррингов.

    При этом «Сурхан» в 5 контрольных матчах выиграли лишь однажды. Причем узбеки забивали в трех поединках из пяти.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Узбеки были биты сборной Северной Кореи (1:3).

    При этом «Сурхан» до того переиграл «Фероникели» (2:0). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Железничаром» Панчево (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Узбеки проводят не столь продуктивный цикл. Да и оборона команды ошибается частенько.

    При этом «Сурхан» традиционно сложно играет с более-менее приличными оппонентами. Узбекам банально не хватает класса.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Узбеки попытаются нивелировать натиск казанцев.

    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы в нынешнем сезоне ходят в середняках РПЛ. На данный момент команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Рубин» в 18 поединках чемпионата настрелял 25 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 26 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Рубин» нанес поражение московскому «Торпедо» (2:0).

    При этом до того команда минимально одолела «Стругу». Да и ершистое махачкалинское «Динамо» было обыграно (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рубин» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Казанцы победили в 3 своих последних матчах. При этом оборона команды выглядит достаточно монолитно.

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    Причем «Рубин» в РПЛ в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в контрольных матчах подопечные Рашида Рахимова выглядят прилично.

    При этом казанцы пока провели только два спарринга. Так что до оптимальных кондиций команде еще откровенно далековато.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Казанцы намерены продолжить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • Казанцы побеждают 3 матча кряду

    • «Сурхан» из 5 контрольных поединков выиграл всего 1 раз

    • Казанцы в среднем забивают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 4.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.36.

    Прогноз: Команда Рахимова находится в прекрасных кондициях, да и вообще, превосходит соперника в классе.

    «Рубин» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Рубина» в 1 тайме за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.33

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