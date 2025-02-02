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    Добудут ли «орлята» три очка?

    «Тулуза» — «Ницца». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Ницца»
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    «Ницца»
    2 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Ницца». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Февраля 2025 года

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 17:00 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Фиолетовые» привычно ходят в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тулуза» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами в 19 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

    Тулуза — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Тулуза» уступила «Монпелье» (1:2).

    При этом до того команда расписала мировую с «Лионом» (0:0). Зато поединок с «Лавалем» завершился непростой победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Тулуза» забила 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Никлас Шмидт, Джибриль Сидибе — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Фиолетовые» на 5 очков отстают от еврокубковой шестой позиции. Зато оборона команды ошибается нечасто.

    При этом «Тулуза» традиционно сложно противостоит «Ницце». В 5 очных поединках соперники по разу обменялись победами.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать в расчете на контратаки. Причем команда не проигрывает «Ницце» уже больше года.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Орлята» в текущем сезоне бьются за попадание в тройку. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ницца» настрелял 38 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. В Лиге Европы она не сумела одолеть «Буде-Глимт» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Марселю» (2:0). Вот только поединок с «Эльфсборгом» завершился обидной коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Орлята» крайне нестабильны. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

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    При этом «Ницца» в среднем забивает 2 гола за матч. Да и отставание от заветной тройки нынче лишь минимальное.

    Отличный сезон проводит Эванн Гессанд. Ивуариец настрелял уже 9 мячей в Лиге 1, добавив к ним еще один в Лиге Европы.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал.

    Статистика для ставок

    • «Тулуза» в среднем забивает немногим более гола за матч

    • «Ницца» забивает в среднем аккурат 2 мяча за матч

    • «Тулуза» не побеждала в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

    Прогноз: «Ницца» борется за попадание в тройку, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    «Орлята» нынче выглядят явно сильнее соперника, да и вообще, весьма неплохо атакуют.

    Ставка: Победа «Ниццы» за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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    «Тулуза» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. Добудут ли «орлята» три очка?
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