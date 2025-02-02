2 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Ницца». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» привычно ходят в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Тулуза» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами в 19 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Тулуза» уступила «Монпелье» (1:2).

При этом до того команда расписала мировую с «Лионом» (0:0). Зато поединок с «Лавалем» завершился непростой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Тулуза» забила 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Никлас Шмидт, Джибриль Сидибе — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Фиолетовые» на 5 очков отстают от еврокубковой шестой позиции. Зато оборона команды ошибается нечасто.

При этом «Тулуза» традиционно сложно противостоит «Ницце». В 5 очных поединках соперники по разу обменялись победами.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать в расчете на контратаки. Причем команда не проигрывает «Ницце» уже больше года.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» в текущем сезоне бьются за попадание в тройку. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ницца» настрелял 38 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. В Лиге Европы она не сумела одолеть «Буде-Глимт» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Марселю» (2:0). Вот только поединок с «Эльфсборгом» завершился обидной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлята» крайне нестабильны. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Ницца» в среднем забивает 2 гола за матч. Да и отставание от заветной тройки нынче лишь минимальное.

Отличный сезон проводит Эванн Гессанд. Ивуариец настрелял уже 9 мячей в Лиге 1, добавив к ним еще один в Лиге Европы.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал.

Статистика для ставок

«Тулуза» в среднем забивает немногим более гола за матч

«Ницца» забивает в среднем аккурат 2 мяча за матч

«Тулуза» не побеждала в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

Прогноз: «Ницца» борется за попадание в тройку, и уж точно будет максимально активно атаковать.

«Орлята» нынче выглядят явно сильнее соперника, да и вообще, весьма неплохо атакуют.

Ставка: Победа «Ниццы» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40