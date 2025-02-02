2 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Нант». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: «Красно-белые» привычно ходят в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Реймс» не столь ярко атакует, отличившись 25 забитыми мячами в 19 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 27 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Реймс» не дал себя обидеть ПСЖ (1:1).

При этом до того команда расписала мировую с «Гавром» (1:1). Зато кубковый поединок с «Монако» завершился победой в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках «Реймс» забил 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Амаду Коне — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Красно-белые» на 8 очков отстают от еврокубковой шестой позиции. Зато оборона команды ошибается довольно часто.

При этом «Реймс» традиционно удачно противостоит «Нанту». В 5 очных поединках команда 4 раза переиграла соперника при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Причем команда не проигрывает «канарейкам» уже почти 3 года.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» в текущем сезоне бьются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Нант» лишь на один пункт опережает опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь удачно. Дома она не сумела одолеть «Лион» (1:1).

До того команда не смогла переиграть «Сент-Этьен» (1:1). Вот только поединок с «Брестом» завершился обидной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Тино Кадевере, Натан Зезе — травмированы.

Состояние команды: «Канарейки» крайне нестабильны. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Нант» не побеждает уже больше месяца. Да и вообще, победы на данном этапе даются команде чрезвычайно натужно.

Приличный сезон проводит Мозес Симон. Нигерийский форвард настрелял 5 мячей в чемпионате, и явно способен еще поднатореть в плане реализации.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за заветные баллы. Да и оппонент в последних матчах не особо преуспевал.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают немногим более гола за матч

«Нант» не побеждает уже больше месяца

«Реймс» не побеждал в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Реймс» борется за попадание в топ-6, и уж точно будет максимально активно атаковать.

«Канарейки» нынче выглядят не лучшим образом, да и вообще, давненько не чувствовали вкуса побед.

Ставка: Победа «Реймса» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10