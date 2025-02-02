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    Сумеет ли «Реймс» прищучить «канареек»?

    «Реймс» — «Нант». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Нант»
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    «Нант»
    2 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Нант». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Февраля 2025 года

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 19:15 Нант

    Нант

  • Франция. Кубок
    •

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Красно-белые» привычно ходят в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Реймс» не столь ярко атакует, отличившись 25 забитыми мячами в 19 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 27 раз.

    Реймс — Нант: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Реймс» не дал себя обидеть ПСЖ (1:1).

    При этом до того команда расписала мировую с «Гавром» (1:1). Зато кубковый поединок с «Монако» завершился победой в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках «Реймс» забил 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Амаду Коне — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Красно-белые» на 8 очков отстают от еврокубковой шестой позиции. Зато оборона команды ошибается довольно часто.

    При этом «Реймс» традиционно удачно противостоит «Нанту». В 5 очных поединках команда 4 раза переиграла соперника при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Причем команда не проигрывает «канарейкам» уже почти 3 года.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Канарейки» в текущем сезоне бьются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Нант» лишь на один пункт опережает опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь удачно. Дома она не сумела одолеть «Лион» (1:1).

    До того команда не смогла переиграть «Сент-Этьен» (1:1). Вот только поединок с «Брестом» завершился обидной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Тино Кадевере, Натан Зезе — травмированы.

    Состояние команды: «Канарейки» крайне нестабильны. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

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    При этом «Нант» не побеждает уже больше месяца. Да и вообще, победы на данном этапе даются команде чрезвычайно натужно.

    Приличный сезон проводит Мозес Симон. Нигерийский форвард настрелял 5 мячей в чемпионате, и явно способен еще поднатореть в плане реализации.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за заветные баллы. Да и оппонент в последних матчах не особо преуспевал.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают немногим более гола за матч

    • «Нант» не побеждает уже больше месяца

    • «Реймс» не побеждал в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Реймс» борется за попадание в топ-6, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    «Канарейки» нынче выглядят не лучшим образом, да и вообще, давненько не чувствовали вкуса побед.

    Ставка: Победа «Реймса» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Реймс» — «Нант»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Реймс» прищучить «канареек»?
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