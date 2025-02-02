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    «Фиалки» начнут без прелюдий

    «Фиорентина» — «Дженоа». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Серия A, 2 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Дженоа»
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    Мойзе Кен
    2 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Дженоа». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Февраля 2025 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 17:00 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
    •

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Фиорентина» на 3 зачетных балла отстает от заветной четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 раза в 22 матчах.

    Фиорентина — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фиалки» нанесли поражение «Лацио» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Торино» (1:1). При этом чуть ранее она уступила слабенькой «Монце» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Фиорентина» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Эдоардо Бове — травмирован. Ясин Адли — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Фиалки» относительно результативно атакуют. Команда настреляла 35 мячей в 22 поединках Серии A.

    Матчи с «Дженоа» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Фиорентина» победила 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и генуэзцам команда не проигрывает уже пять с половиной лет.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Генуэзцы привычно ходят в середняках. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Дженоа» на 6 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Генуэзцы уверенно расправились с «Монцей» (2:0).

    До того команда по всем статьям уступила «Роме» (1:3). Зато поединок с «Пармой» завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Маттиа Бани, Руслан Малиновский, Алессандро Заноли — травмированы.

    Состояние команды: Генуэзцы ныне чередуют успешные поединки с блеклыми. А вот с реализацией не клеится: всего 20 забитых мячей в 22 матчах.

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    При этом «Дженоа» постепенно отдаляется от группы аутсайдеров. Да и потенциально команда способна побороться за попадание в десятку.

    В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Зато на подходе украинский хавбек Малиновский.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Генуэзцы вполне способны преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Дженоа» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Фиалки» уже 5 с половиной лет не проигрывают генуэзцам

    • «Фиорентина» не проигрывала в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Фиорентина» нынче выглядит весьма прилично, и явно сразу будет активно атаковать.

    «Фиалки» довольно неплохо атакуют, да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Фиорентины» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    «Фиорентина» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. «Фиалки» начнут без прелюдий
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