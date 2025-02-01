1 февраля в 24-м туре английской Премьер-лиги «Ипсвич» дома сразится с «Саутгемптоном». начало поединка запланировано на 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: Чемпион Англии 1962 года, который только вернулся в элиту, рискует по итогам сезоне е покинуть. Сейчас коллектив идет с 16 очками предпоследним в таблице, но от безопасной строки отстает на балл.

«Ипсвич» выиграл всего лишь три поединка из 23 проведенных, семь встреч свел миром и 13 раз проиграл, разница мячей составляет 21:47.

Последние матчи: «Трактористы» уступили в своих трех минувших поединках в рамках АПЛ. Сперва они в домашних играх были повержены «Брайтоном» 0:2 и «Манчестер Сити» 0:6, а в прошлом туре проиграли в гостевой встрече «Ливерпулю» со счетом 1:4.

Не сыграют: Нападающий Конор Чаплин пребывает в лазарете команды.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Ипсвич» в отрезке семи своих предыдущих матчей в рамках чемпионата страны потерпел пять поражений. Причем четыре из них были без забитых мячей, а еще в одном случае коллектив отметился одним точным ударом. Также за этот отрезок поединков «трактористы» расписали одну мировую — с «Фулхэмом» 2:2 в гостях и сенсационно в родных стенах переиграли «Челси» со счетом 2:0.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: Данный коллектив замыкает турнирную таблицу АПЛ, имея в активе лишь шесть баллов и от безопасной позиции отстает на 11 очков.

«Саутгемптон» выиграл лишь раз за 23 игры, трижды еще сыграл вничью и 19 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 16:53.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Святые» уступили в шести своих предыдущих встречах в рамках чемпионата Англии. В прошлом туре они в родных стенах потерпели фиаско от «Ньюкасла» со счетом 1:3, а игровым дне ранее были повержены в гостях «Ноттингемом» со счетом 2:3.

Не сыграют: Форвард Тайлер Диблинг не поможет своей команде.

Состояние команды: «Саутгемптон» явно не готов выступать в элите английского футбола и уже одной ногой находится в Чемпионшипе. команда за 23 проведенные игры в АПЛ одержала лишь одну победу, одолев дома 1:0 «Эвертон» еще в начале ноября. После этого «красно-белые» выдали 13-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны, в которой дважды сыграли вничью и 11 раз уступали, причем в пяти случаях с сухим счетом.

Статистика для ставок

У «Ипсвича» 3-матчевая серия из поражений в рамках АПЛ

«Саутгемптон» проиграл шесть предыдущих игр чемпионата

В первом круге на поле «святых» эти команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне, еще тогда в Чемпионшипе, дважды победил «Ипсвич» — 1:0 и 3:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ипсвича» — 1.96, победа «Саутгемптона» — 3.95, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.03 соответственно.

Прогноз: В поединке двух аутсайдеров АПЛ ставим на победу «Ипсвича», который демонстрирует более конкурентоспособный футбол, да и будет играть при своих зрителях.

Рекомендуемая ставка: победа «Ипсвича» за 1.96.

Прогноз: И также поставим еще здесь на верховой исход, так как данные команды весьма ненадежно играют в обороне.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.37.