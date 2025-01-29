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    «Штурм» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, Лига чемпионов, 29 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Штурм» — «РБ Лейпциг»
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    Бенджамин Шешко
    29 января в восьмом, заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов «Штурм» Грац на своем поле сыграет против «РБ Лейпциг». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Штурм» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Штурм

  • Грац
    •  Штурм 23:00 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
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    «Штурм» Грац

    Турнирное положение: «Штурм» Грац после семи туров основного раунда Лиги чемпионов занимает четвертое место с конца вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала три балла и уже потеряла шансы на выход в зону стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира, которая ограничивается 9-24-м местами.

    Штурм — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов «Штурм» Грац на чужом поле потерпел разгром от «Аталанты» (0:5).

    В австрийском чемпионате, который после паузы возобновится в феврале, клуб по итогам 16-ти туров находится на первой позиции с отрывом в три балла от ближайшего преследователя.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Штурм» Грац не выиграл, а в трех из них потерпел поражение.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть и на своем поле, но самое главное — соперник явно уступает в классе.

    Мика Биерет, который в этом месяце перешел в «Монако» — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с двумя голами.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» после семи туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 30-ю позицию вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда также набрала три балла и уже потеряла шансы на выход в зону стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира, которая ограничивается 9-24-м местами.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на Бундеслигу, «РБ Лейпциг» на своем поле отобрал очки у «Байера» (2:2).

    В своем национальном первенстве коллектив по итогам 19-ти поединков находится на пятой позиции, лишь по дополнительным показателям уступая зоне Лиги чемпионов.

    Не сыграют: травмированы — Шлагер, Андре Силва, Уэдраого и Хенрикс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «РБ Лейпциг» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Такие результаты вроде бы сулят гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, явный перевес в классе все же обещает им отличные перспективы на три очка.

    Бенджамин Шешко — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Штурм» Грац проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Штурма» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» не выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.75, победа «Штурма» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    И хотя в трех из четырех последних матчей гости не выиграли, они явно превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Лейпциг» победит за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45

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