29 января в восьмом, заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов «Штурм» Грац на своем поле сыграет против «РБ Лейпциг». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Штурм» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штурм» Грац

Турнирное положение: «Штурм» Грац после семи туров основного раунда Лиги чемпионов занимает четвертое место с конца вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала три балла и уже потеряла шансы на выход в зону стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира, которая ограничивается 9-24-м местами.

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Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов «Штурм» Грац на чужом поле потерпел разгром от «Аталанты» (0:5).

В австрийском чемпионате, который после паузы возобновится в феврале, клуб по итогам 16-ти туров находится на первой позиции с отрывом в три балла от ближайшего преследователя.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Штурм» Грац не выиграл, а в трех из них потерпел поражение.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть и на своем поле, но самое главное — соперник явно уступает в классе.

Мика Биерет, который в этом месяце перешел в «Монако» — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с двумя голами.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» после семи туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 30-ю позицию вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда также набрала три балла и уже потеряла шансы на выход в зону стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира, которая ограничивается 9-24-м местами.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на Бундеслигу, «РБ Лейпциг» на своем поле отобрал очки у «Байера» (2:2).

В своем национальном первенстве коллектив по итогам 19-ти поединков находится на пятой позиции, лишь по дополнительным показателям уступая зоне Лиги чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Шлагер, Андре Силва, Уэдраого и Хенрикс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «РБ Лейпциг» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты вроде бы сулят гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, явный перевес в классе все же обещает им отличные перспективы на три очка.

Бенджамин Шешко — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Штурм» Грац проиграл

в трех из четырех последних матчей «Штурма» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» не выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.75, победа «Штурма» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей гости не выиграли, они явно превосходят соперника в классе.

Ставка: «Лейпциг» победит за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45