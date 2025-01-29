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    Команда Дзюбы быстро добьется своего

    «Акрон» — «Урарту». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Урарту»
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    Артем Дзюба
    29 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Акрон» и «Урарту». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Урарту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы проводят довольно продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 9 строчке турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Акрон» уже на 6 очков оторвался от опасной зоны. А вот забила команда Заура Тедеева 22 мяча в 18 матчах российского чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Тольяттинцы в контрольной встрече расписали мировую с «Родиной» (2:2).

    При этом «Акрон» до того сенсационно переиграл «Зенит» (2:1). А вот ранее команда Тедеева минимально одолела «Оренбург».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Тольяттинцы нынче лишь набирают кондиции. Команда Тедеева сыграла лишь один контрольный поединок.

    При этом «Акрон» не проигрывает 4 матча кряду. Причем до ничьей с «Родиной» тольяттинцы победили 3 раза подряд.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Одиозный Артем Дзюба и его партнеры обязаны преуспеть в плане реализации.

    «Урарту»

    Турнирное положение: Ереванцы нынешний чемпионат Армении проводят весьма продуктивно. В своем чемпионате они пребывают на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Урарту» в 18 поединках своего чемпионата настрелял 35 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего 16 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Урарту» минимально переиграл «Алашкерт».

    При этом до того команда учинила разгром «Гандзасару» (4:0). А вот встреча с «Шираком» принесла лишь разочарование (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урарту» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ереванцы достаточно крепки, однако в матчах с сильными соперниками выглядят не столь грозно. Да атака команды смотрится не столь выгодно.

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    Причем «Урарту» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Плюс ко всему, команда только начинает серию спаррингов.

    Ереванцы в своем чемпионате на 2 очка отстают от лидера «Ноа». Вот только команда Дмитрия Гунько сыграла на два матча больше, чем оппонент.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и отыскать лазейку к воротам тольяттинцев армяне вполне способны.

    Статистика для ставок

    • «Урарту» победил в двух своих последних поединках

    • «Акрон» не проигрывает 4 матча кряду

    • Ереванцы в среднем забивают почти 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 4.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.63.

    Прогноз: Тольяттинцы неплохо атакуют, к тому же потенциально способны улучшить свою результативность.

    «Акрон» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же уже начал серию спаррингов.

    Ставка: Победа «Акрона» в 1 тайме за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 3.02

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