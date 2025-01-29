29 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Акрон» и «Урарту». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Урарту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы проводят довольно продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 9 строчке турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Акрон» уже на 6 очков оторвался от опасной зоны. А вот забила команда Заура Тедеева 22 мяча в 18 матчах российского чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Тольяттинцы в контрольной встрече расписали мировую с «Родиной» (2:2).

При этом «Акрон» до того сенсационно переиграл «Зенит» (2:1). А вот ранее команда Тедеева минимально одолела «Оренбург».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Тольяттинцы нынче лишь набирают кондиции. Команда Тедеева сыграла лишь один контрольный поединок.

При этом «Акрон» не проигрывает 4 матча кряду. Причем до ничьей с «Родиной» тольяттинцы победили 3 раза подряд.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Одиозный Артем Дзюба и его партнеры обязаны преуспеть в плане реализации.

«Урарту»

Турнирное положение: Ереванцы нынешний чемпионат Армении проводят весьма продуктивно. В своем чемпионате они пребывают на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Урарту» в 18 поединках своего чемпионата настрелял 35 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего 16 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Урарту» минимально переиграл «Алашкерт».

При этом до того команда учинила разгром «Гандзасару» (4:0). А вот встреча с «Шираком» принесла лишь разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урарту» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ереванцы достаточно крепки, однако в матчах с сильными соперниками выглядят не столь грозно. Да атака команды смотрится не столь выгодно.

Причем «Урарту» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Плюс ко всему, команда только начинает серию спаррингов.

Ереванцы в своем чемпионате на 2 очка отстают от лидера «Ноа». Вот только команда Дмитрия Гунько сыграла на два матча больше, чем оппонент.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и отыскать лазейку к воротам тольяттинцев армяне вполне способны.

Статистика для ставок

«Урарту» победил в двух своих последних поединках

«Акрон» не проигрывает 4 матча кряду

Ереванцы в среднем забивают почти 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 4.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.63.

Прогноз: Тольяттинцы неплохо атакуют, к тому же потенциально способны улучшить свою результативность.

«Акрон» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же уже начал серию спаррингов.

Ставка: Победа «Акрона» в 1 тайме за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 3.02