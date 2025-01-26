«Атлетико» из Бильбао на своем поле сыграет против «Леганеса» в 21-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 26 января и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Команда из города Бильбао с 39 очками идет на четвертой строке в таблице и на семь пунктов отстает от лидера.

«Атлетик» выиграл 11 игр из 20 проведенных, шесть встреч свел вничью и три раза проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 31:18.

Последние матчи: Несколько дней тому назад баски в основной сетке Лиги Европы крупно проиграли в Турции «Бешикташу» со счетом 1:4, но все равно остались в верхней части таблицы и уже точно пробьются в плей-офф. А в предыдущих матчах чемпионата Испании они в гостевых поединках по 2:1 одолели «Сельту» и «Осасуну».

Не сыграют: Хавбек Охиан Санчет находится в лазарете команды.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: За четыре предыдущих поединка с учетом всех турниров «Атлетик» проиграл аж в трех случаях, но каждый раз уступая в кубковых соревнованиях. Еще один матч за это время «львы» выиграли, добыв викторию в рамках чемпионата страны. И как раз в Примере они не знают горечи поражений вот уже на протяжении 11 встреч подряд, добыв семь викторий и расписав четыре мировых исхода за данный отрезок.

«Леганес»

Турнирное положение: Коллектив из пригорода Мадрида с 22 набранными очками идет на 15 строке в таблице и на три пункта опережает зону вылета.

«Леганес» выиграл пять поединков из 20 проведенных, а также семь матчей свел вничью и потерпел восемь фиаско, разница мячей составляет 19:29.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В прошлом туре Примеры «огурцы» сенсационно на своем поле одолели со счетом 1:0 мадридский «Атлетико», у которого до этого фиаско было 16-матчевая победная серия. Ранее они в рамках 1/8 финала Кубка Испании смогли обыграть на выезде лидера Сегунды «Альмерию» со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал турнира и дома крупно уступили «Вильярреалу» 2:5 в чемпионате страны.

Не сыграют: Защитник Энрик Франкеса травмирован.

Состояние команды: За предыдущие десять поединков в рамках Примеры «Леганес» смог отпраздновать четыре виктории, не пропустив в данных поединках ни одного мяча. Также за это время команда расписала две мировые и потерпела четыре проигрыша проигрыша, причем в трех случаях с крупным счетом и на своем поле. А с учетом всех турниров «огурцы» вышли победителями в четырех матчах из шести предыдущих, побеждая каждый раз в гостях, но только дважды за это время в рамках чемпионата, но одолев по 1:0 «Барселону» и «Атлетико».

Статистика для ставок

У «Атлетика» в Примере 11-матчевая серия без фиаско, в которой было семь викторий

«Леганес» за предыдущие пять игр чемпионата по два раза побеждал и уступал при одной ничьей

В первом круге «Атлетик» одолел «Леганес» на его поле со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Атлетика» букмекеры дают коэффициент 1.42. Ничья оценена в 4.55, а победа «Леганеса» оценена в 8.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.80 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем уверенный выигрыш «Атлетика», который уже в текущем чемпионате обыгрывал «Леганес», да и в рамках Примеры выступает куда лучше, чем предстоящий противник.

Рекомендуемая ставка: победа «Атлетика» с форой (-1,5) за 2.22.

Прогноз: А вторым вариантом рискнем поставить здесь на точный счет, а именно — на 2:0. Ведь такой результат был в двух предыдущих очных матчах данных клубов.

Ставка: победа «Атлетика» со счетом 2:0 за 5.80.