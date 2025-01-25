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    Будут ли у «Баварии» проблемы с «Фрайбургом»?

    «Фрайбург» — «Бавария». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 25 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Бавария»
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    Джамал Мусиала — игрок «Баварии»
    «Фрайбург» на своем поле примет «Баварию» в 19-м туре немецкой Бундеслиги. Поединок состоится 25 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Января 2025 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона.

    Сейчас в активе у коллектива из Фрайбурга 27 очков и восьмая строчка в турнирной таблице.

    Фрайбург — Бавария: коэффициенты букмекеров

    «Бразильцы из Брайсгау» смогли забить 25 мячей, а пропустили 34.

    Последние матчи: в прошлых турах «Фрайбург» крупно проиграл «Штутгарту» (0:4) и «Айнтрахту» (1:3).

    До этого же подопечные Юлиана Шустера смогли победить «Хольштайн Киль» (3:2), но уступили «Байеру» (1:5).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Также команда уже вылетела с Кубка Германии, проиграв «Арминии» (1:3).

    Не сыграют: травмированы Даниэль-Кофи Кьере, Бруно Огбус и Килиан Силдилиа.

    Состояние команды: сейчас «Фрайбург» выступает крайне нестабильно, поэтому результаты команды оставляют желать лучшего.

    Думается, что команда особо не будет ни за что бороться в этом сезоне, а будет середняком. В прошлом сезоне «Фрайбург» был 10-м, а сейчас команде нужно быть выше в турнирной таблице.

    «Бавария»

    Турнирное положение: мюнхенцы являются главными фаворитами сезона и пока подтверждают свой статус.

    «Красные» в настоящий момент лидируют в турнирной таблице с 45 очками в активе.

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  • Вчера

    • Команда из Мюнхена смогла забить целых 56 мячей, а в свои ворота пропустила всего 15.

    Последние матчи: в прошлых турах «звезды юга» переиграли «Вольфсбург» (3:2), «Хоффенхайм» (5:0) и «Боруссию» М (1:0).

    До этого же «баварцы» выиграли у «РБ Лейпцига» (5:1), но проиграли «Майнцу» (1:2).

    В последней же игре мюнхенский коллектив крупно проиграл «Фейеноорду» (0:3) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете находятся Саша Боэ, Тарек Бухманн, Альфонсо Дэвис, Хироки Ито и Жоау Пальинья, а дисквалифицирован Кевин Лаймер.

    Состояние команды: сейчас «Бавария» продолжает борьбу в чемпионате и Лиге чемпионов, но вылетела из Кубка Германии.

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    Подопечные Венсана Компани точно хотят стать чемпионами, поскольку в прошлом сезоне сделать это не удалось. Также «Бавария» намерена как можно лучше выступить в Лиге чемпионов. «Бавария» является фаворитом всех турниров, в которых участвует.

    Статистика для ставок

    • «Фрайбург» проиграл 3 из последних 4 матчей

    • «Бавария» выиграла 4 последних матча Бундеслиги

    • В последнем очном матче в первом круге «Бавария» переиграла «Фрайбург» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.60, а победа «Фрайбурга» — в 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.57 и 8.50.

    Прогноз: «Бавария» намного сильнее соперника, который сейчас не в лучшей форме, поэтому должна побеждать.

    Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 2.00.

    Прогноз: «Бавария» в последнее время много забивает, а «Фрайбург» много пропускает, поэтому ожидаем результативный матч.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.07.

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    «Фрайбург» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. Будут ли у «Баварии» проблемы с «Фрайбургом»?
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