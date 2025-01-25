«Фрайбург» на своем поле примет «Баварию» в 19-м туре немецкой Бундеслиги. Поединок состоится 25 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона.

Сейчас в активе у коллектива из Фрайбурга 27 очков и восьмая строчка в турнирной таблице.

«Бразильцы из Брайсгау» смогли забить 25 мячей, а пропустили 34.

Последние матчи: в прошлых турах «Фрайбург» крупно проиграл «Штутгарту» (0:4) и «Айнтрахту» (1:3).

До этого же подопечные Юлиана Шустера смогли победить «Хольштайн Киль» (3:2), но уступили «Байеру» (1:5).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Также команда уже вылетела с Кубка Германии, проиграв «Арминии» (1:3).

Не сыграют: травмированы Даниэль-Кофи Кьере, Бруно Огбус и Килиан Силдилиа.

Состояние команды: сейчас «Фрайбург» выступает крайне нестабильно, поэтому результаты команды оставляют желать лучшего.

Думается, что команда особо не будет ни за что бороться в этом сезоне, а будет середняком. В прошлом сезоне «Фрайбург» был 10-м, а сейчас команде нужно быть выше в турнирной таблице.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенцы являются главными фаворитами сезона и пока подтверждают свой статус.

«Красные» в настоящий момент лидируют в турнирной таблице с 45 очками в активе.

Команда из Мюнхена смогла забить целых 56 мячей, а в свои ворота пропустила всего 15.

Последние матчи: в прошлых турах «звезды юга» переиграли «Вольфсбург» (3:2), «Хоффенхайм» (5:0) и «Боруссию» М (1:0).

До этого же «баварцы» выиграли у «РБ Лейпцига» (5:1), но проиграли «Майнцу» (1:2).

В последней же игре мюнхенский коллектив крупно проиграл «Фейеноорду» (0:3) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете находятся Саша Боэ, Тарек Бухманн, Альфонсо Дэвис, Хироки Ито и Жоау Пальинья, а дисквалифицирован Кевин Лаймер.

Состояние команды: сейчас «Бавария» продолжает борьбу в чемпионате и Лиге чемпионов, но вылетела из Кубка Германии.

Подопечные Венсана Компани точно хотят стать чемпионами, поскольку в прошлом сезоне сделать это не удалось. Также «Бавария» намерена как можно лучше выступить в Лиге чемпионов. «Бавария» является фаворитом всех турниров, в которых участвует.

Статистика для ставок

«Фрайбург» проиграл 3 из последних 4 матчей

«Бавария» выиграла 4 последних матча Бундеслиги

В последнем очном матче в первом круге «Бавария» переиграла «Фрайбург» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.60, а победа «Фрайбурга» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.57 и 8.50.

Прогноз: «Бавария» намного сильнее соперника, который сейчас не в лучшей форме, поэтому должна побеждать.

Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: «Бавария» в последнее время много забивает, а «Фрайбург» много пропускает, поэтому ожидаем результативный матч.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.07.