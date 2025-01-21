21 января в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Слован» Братислава и «Штутгарт». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» Братислава — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Слован» Братислава

Турнирное положение: Словаки в нынешней Лиге чемпионов выступают крайне неудачно. Нынче команда пребывает на 35 месте турнирной таблицы.

При этом «Слован» Братислава в 6 стартовых турах не разжился очками. А вот оборона команды выглядит ужасно, дав результативный сбой 21 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Слован» Братислава победил. Команда сумела переиграть «Аль-Гарафу» (2:1).

При этом «Слован» Братислава нанес поражение «Аль-Шаханию» (3:1). Плюс поединок с «Дунайской Стредой» также завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Тигран Барсегян — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Словаки победили в 3 своих последних матчах. При этом в своем чемпионате команда также уверенно лидирует.

Причем «Слован» Братислава противостоял швабам всего дважды. Четырнадцать лет назад словаки уступили минимально, после чего расписали боевой паритет (2:2).

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Словаки явно постараются разжиться первыми очками в Лиге чемпионов.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 26 месте турнирной таблицы.

Причем «Штутгарт» в 6 поединках Лиги чемпионов набрал всего 7 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Швабы уверенно переиграли «Фрайбург» (4:0).

При этом до того команда нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (2:1). Да и встреча с «Аугсбургом» принесла непростую викторию (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Штутгарт» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Эль Билал Туре — травмирован.

Состояние команды: Швабы победили в трех своих последних поединках. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась редко.

В своем чемпионате команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы. Причем отставание от идущего третьим «Айнтрахта» составляет 4 очка.

В кадровом плане «Штутгарт» выглядит вполне-себе прилично. Дениз Ундав пока настрелял всего 7 мячей в Бундеслиге и еще один в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Швабы выглядят сильнее соперника, плюс серьезно мотивированы запрыгнуть в топ-24.

Статистика для ставок

Словаки пропустили 21 мяч в 6 турах Лиги чемпионов

«Штутгарт» в Лиге чемпионов забивает в среднем чаще гола за матч

Обе команды победили в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: Швабы максимально мотивированы продолжить свой победный путь, и явно будут активно атаковать.

«Слован» Братислава в Лиге чемпионов проваливается, не набрав еще ни одного очка в основном раунде.

Ставка: Фора «Штутгарта» -2.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88