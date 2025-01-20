20 января в заключительном поединке 23-го тура испанской Сегунды «Мирандес» на своем поле сыграет против «Малаги». Начало — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мирандес» — «Малага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мирандес»

Турнирное положение: Коллектив из города Миранда де Эбро с 38 баллами идет на четвертой строке, уступая всего пункт второй позиции.

«Мирандес» смог выиграть 11 встреч из 22 проведенных, а также по пять раз играл вничью и потерпел шесть фиаско, разница мячей составляет 25:16.

Последние матчи: В предыдущем туре первенства «кабаны» на выезде минимально уступили «Уэске» со счетом 0:1. А в двух предыдущих игровых днях они разгромили в гостях 4:0 «Депортиво» и на своем поле поделили очки с хихонским «Спортингом» — 1:1.

Не сыграют: Виктор Прадо и Матис Лашер будут отбывать дисквалификацию.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Мирандес» за четыре предыдущие игры чемпионат проиграл в двух случаях, оба раза уступив по 0:1 в гостевых встречах. Также за это время коллектив одержал одну крупную виктории раз сыграл вничью. Да данного же отрезка «красные» имели 5-матчевую беспроигрышную серией, в которой расписал одну мировую и отпраздновал четыре виктории.

«Малага»

Турнирное положение: Андалусский коллектив с 31 баллом идет на десятой строке в турнирной таблице и на пять пунктов отстает от зоны плей-офф.

«Малага» отпраздновала всего шесть викторий в 22 поединках, трижды уступала и аж 13 встреч свела вничью, забила 22 гола при 20 пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Анчоусы» в своем предыдущем поединке чемпионата в родных стенах поделили очки с «Депортиво», сыграв вничью со счетом 1:1. А в двух предыдущих до этого играх они смогли победить, поочередно обыграв дома 3:0 «Эльденсе» и в Хихоне местный «Спортинг» со счетом 3:1.

Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

Состояние команды: Вот уже как на протяжении пять матчей в рамках Сегунды «Малага» не знает горечи поражений, победив в данном отрезке дважды и расписав три мировых исхода. А уступили «медузы» в чемпионате только дважды за предыдущие десять игр. И также за этот отрезок поединков они отпраздновали три виктории и пять матчей завершили ничейными результатами.

Статистика для ставок

«Мирандес» дома не проигрывает на протяжении шести последних игр, выиграв четыре из них

У «Малаги» в гостях в текущем чемпионате одна виктория, два фиаско и аж восемь ничьих

В первом круге на поле «Малаги» эти клубы расписали мировую 1:1, а в позапрошлом розыгрыше Сегунды дважды выиграли «анчоусы» — 2:0 и 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мирандеса» — 2.13, победа «Малаги» — 3.95, ничья — 2.93.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.82 и 1.40 соответственно.

Прогноз: В этом матче делаем ставку с Х на гостей, ведь «Малага» в чемпионате редко уступает, да и «Мирандес» в последнем отрезке выступает неубедительно.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.80.

Прогноз: И еще поставим здесь на мировой исход, учитывая очень миролюбивый характер «Малаги» в текущем чемпионате.

Ставка: ничья за 2.93.