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    Сможет ли «Вест Бромвич» справиться со «Сток Сити»?

    «Вест Бромвич» — «Сток Сити». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 18 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Сток Сити»
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    «Вест Бромвич»
    В субботу, 18 января, в поединке 27-го тура английского Чемпионшипа «Вест Бромвич» на своем поле примет «Сток Сити». Начало встречи — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Сток Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Января 2025 года

    Вест Бромвич

  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 18:00 Сток Сити

    Сток Сити

  • Сток-он-Трент
    •

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: команда из города Уэст-Бромидж претендует на повышение в классе в этом сезоне.

    Сейчас в активе «мешков» 40 очков и шестая строчка в турнирной таблице.

    Вест Бромвич — Сток Сити: коэффициенты букмекеров

    «Альбион» смог забить 32 мяча, а в свои ворота пропустил 21.

    Последние матчи: на прошлой неделе «дрозды» вылетели с Кубке Англии, проиграв «Борнмуту» (1:5).

    До этого же «Бром» сыграл вничью с «Суонси» (1:1), но выиграл у «Престона» (3:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим подопечные Криса Бранта поделили очки с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и уступили «Дерби» (1:2).

    Не сыграют: травмированы Семи Аджайи и Дэрил Дике.

    Состояние команды: достаточно неплохо «Вест Бромвич» идет в этом сезоне. Команда является претендентом на то, чтобы выйти в АПЛ.

    От прямого выхода в АПЛ «Вест Бромвич» отделяет целых 12 очков, но через плей-офф это сделать будет можно.

    «Норвич»

    Турнирное положение: команда из города Сток-он-Трент, по сути, борется за выживание в Чемпионшипе.

    В настоящий момент «Сити» имеет в своем активе всего 27 очков и идет на 19-м месте в турнирной таблице.

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    • «Гончары» смогли 24 раза поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Сток Сити» сыграл вничью с «Плимутом» (0:0) и «Бернли» (0:0).

    До этого у команды была победа над «Сандерлендом» (1:0)) и поражение от «Лидса» (0:2).

    В последней же игре подопечные Стивена Шумакера выиграли у «Сандерленда» (2:1) и пробились в 1/16 финала Кубка Англии.

    Не сыграют: в лазарете находятся Джордан Томпсон, Миллион Манхуф и Бен Пирсон.

    Состояние команды: сейчас «Сток Сити» находится в достаточно неплохой форме, однако это не поможет команде быть в первой половине турнирной таблицы.

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    В настоящий момент главной задачей «Сток Сити» является сохранение прописки в элите, поскольку отрыв от зоны вылета составляет только 4 очка.

    Статистика для ставок

    • «Сток Сити» не проигрывает на протяжении 4 матчей во всех турнирах

    • «Вест Бромвич» выиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче в первом круге «Вест Бромвич» выиграл у «Сток Сити» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа «Сток Сити» — в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.03 и 1.80.

    Прогноз: «Вест Бромвич» все же сильнее своего соперника и ему нельзя терять очки, поэтому должен побеждать.

    Ставка: победа «Вест Бромвича» с форой-1 за 2.40.

    Прогноз: «Вест Бромвич» в последнее время много и забивает, и пропускает, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.03.

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    «Вест Бромвич» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вест Бромвич» справиться со «Сток Сити»?
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