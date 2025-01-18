В субботу, 18 января, в поединке 27-го тура английского Чемпионшипа «Вест Бромвич» на своем поле примет «Сток Сити». Начало встречи — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Сток Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: команда из города Уэст-Бромидж претендует на повышение в классе в этом сезоне.

Сейчас в активе «мешков» 40 очков и шестая строчка в турнирной таблице.

«Альбион» смог забить 32 мяча, а в свои ворота пропустил 21.

Последние матчи: на прошлой неделе «дрозды» вылетели с Кубке Англии, проиграв «Борнмуту» (1:5).

До этого же «Бром» сыграл вничью с «Суонси» (1:1), но выиграл у «Престона» (3:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим подопечные Криса Бранта поделили очки с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и уступили «Дерби» (1:2).

Не сыграют: травмированы Семи Аджайи и Дэрил Дике.

Состояние команды: достаточно неплохо «Вест Бромвич» идет в этом сезоне. Команда является претендентом на то, чтобы выйти в АПЛ.

От прямого выхода в АПЛ «Вест Бромвич» отделяет целых 12 очков, но через плей-офф это сделать будет можно.

«Норвич»

Турнирное положение: команда из города Сток-он-Трент, по сути, борется за выживание в Чемпионшипе.

В настоящий момент «Сити» имеет в своем активе всего 27 очков и идет на 19-м месте в турнирной таблице.

«Гончары» смогли 24 раза поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Сток Сити» сыграл вничью с «Плимутом» (0:0) и «Бернли» (0:0).

До этого у команды была победа над «Сандерлендом» (1:0)) и поражение от «Лидса» (0:2).

В последней же игре подопечные Стивена Шумакера выиграли у «Сандерленда» (2:1) и пробились в 1/16 финала Кубка Англии.

Не сыграют: в лазарете находятся Джордан Томпсон, Миллион Манхуф и Бен Пирсон.

Состояние команды: сейчас «Сток Сити» находится в достаточно неплохой форме, однако это не поможет команде быть в первой половине турнирной таблицы.

В настоящий момент главной задачей «Сток Сити» является сохранение прописки в элите, поскольку отрыв от зоны вылета составляет только 4 очка.

Статистика для ставок

«Сток Сити» не проигрывает на протяжении 4 матчей во всех турнирах

«Вест Бромвич» выиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в первом круге «Вест Бромвич» выиграл у «Сток Сити» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа «Сток Сити» — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.03 и 1.80.

Прогноз: «Вест Бромвич» все же сильнее своего соперника и ему нельзя терять очки, поэтому должен побеждать.

Ставка: победа «Вест Бромвича» с форой-1 за 2.40.

Прогноз: «Вест Бромвич» в последнее время много и забивает, и пропускает, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.03.