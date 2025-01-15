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    Сумеет ли «Альмерия» переиграть «Леганес»?

    «Альмерия» — «Леганес». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 15 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Леганес»
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    Серхио Аррибас
    15 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Альмерия» и «Леганес». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Альмерия» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 15 Января 2025 года

    Альмерия

  • Альмерия
    •  Альмерия 21:30 Леганес

    Леганес

  • Леганес
    •

    «Альмерия»

    Турнирное положение: «Красно-белые» представляют второй по силе испанский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Альмерия» сражается за выход в Примеру. А вот отличилась команда 43 забитыми мячами в 22 матчах Сегунды.

    Альмерия — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Встреча с «Кордобой» завершилась победой (3:0).

    А вот до того команда нанесла поражение «Севилье» (4:1). При этом поединок с «Кадисом» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Альмерия» забил всего 13 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Альмерия» проводит весьма продуктивный отрезок. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

    Матчи с «Леганесом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Альмерия» победила 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и колумбиец Луис Суарес настрелял уже 17 мячей в Сегунде.

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Пепинерос» сражаются за выживание в элите. Ныне они находятся на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Леганес» слабовато атакует, отличившись 18 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пепинерос» не сумели одолеть «Эспаньол» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Картахене» (2:1). А вот поединок с «Вильярреалом» завершился болезненной коллизией (2:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Леганес» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пепинерос» проводят не самый слабый отрезок. Команда всеми силами пытается оторваться от зоны вылета, да и в Кубке постарается пройти как можно дальше.

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    При этом «Леганес» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны измеряется всего 3 очками.

    А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Да и хватит ли ей ресурсов для битвы на двух фронтах?!

    Безусловно, номинальные гости будут стараться прибавить в плане реализации. Вот только «Альмерию» команда не может обыграть без малого 4 года.

    Статистика для ставок

    • «Леганес» в среднем забивает чуть реже гола за матч

    • «Альмерия» победила в 2 своих последних поединках

    • «Леганес» не проигрывал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Альмерия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

    Прогноз: «Альмерия» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно не собирается отсиживаться в тылах.

    «Леганес» слабоват в плане реализации, плюс оборона команды ошибается достаточно часто.

    Ставка: Победа «Альмерии» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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    «Альмерия» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Альмерия» переиграть «Леганес»?
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