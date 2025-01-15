Альмерия
Леганес
«Альмерия»
Турнирное положение: «Красно-белые» представляют второй по силе испанский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Альмерия» сражается за выход в Примеру. А вот отличилась команда 43 забитыми мячами в 22 матчах Сегунды.
Альмерия — Леганес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Встреча с «Кордобой» завершилась победой (3:0).
А вот до того команда нанесла поражение «Севилье» (4:1). При этом поединок с «Кадисом» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Альмерия» забил всего 13 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Альмерия» проводит весьма продуктивный отрезок. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.
Матчи с «Леганесом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Альмерия» победила 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и колумбиец Луис Суарес настрелял уже 17 мячей в Сегунде.
«Леганес»
Турнирное положение: «Пепинерос» сражаются за выживание в элите. Ныне они находятся на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Леганес» слабовато атакует, отличившись 18 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 19 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пепинерос» не сумели одолеть «Эспаньол» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Картахене» (2:1). А вот поединок с «Вильярреалом» завершился болезненной коллизией (2:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Леганес» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пепинерос» проводят не самый слабый отрезок. Команда всеми силами пытается оторваться от зоны вылета, да и в Кубке постарается пройти как можно дальше.
При этом «Леганес» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны измеряется всего 3 очками.
А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Да и хватит ли ей ресурсов для битвы на двух фронтах?!
Безусловно, номинальные гости будут стараться прибавить в плане реализации. Вот только «Альмерию» команда не может обыграть без малого 4 года.
Статистика для ставок
- «Леганес» в среднем забивает чуть реже гола за матч
- «Альмерия» победила в 2 своих последних поединках
- «Леганес» не проигрывал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Альмерия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
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Прогноз: «Альмерия» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно не собирается отсиживаться в тылах.
«Леганес» слабоват в плане реализации, плюс оборона команды ошибается достаточно часто.
Ставка: Победа «Альмерии» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40