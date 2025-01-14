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    Франкфуртцы начнут без прелюдий

    «Айнтрахт» — «Фрайбург». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Бундеслига, 14 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Фрайбург»
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    Омар Мармуш
    14 января в 17-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Фрайбург». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Января 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 22:30 Фрайбург

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Франкфуртцы ныне бьются за самые высокие позиции. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» на 5 очков отстает от 2 места. А вот отличилась команда 36 забитыми мячами в 16 матчах Бундеслиги.

    Айнтрахт Ф — Фрайбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Франкфуртцы минимально одолели «Санкт-Паули».

    А вот до того команда была бита «Майнцем» (1:3). При этом поединок с «РБ Лейпцигом» также завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Айнтрахт» забил всего 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Жан-Маттео Бахоя — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Франкфуртцы нынче пребывают в серьезном кризисе. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

    Матчи с «Фрайбургом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Айнтрахт» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются закрепиться на третьей строчке. Франкфуртцы способны прибавить в плане реализации.

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» сражаются за попадание в еврокубки. Ныне они находятся на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Фрайбург» скромно атакует, отличившись 24 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз в 16 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Дома она переиграла «Хольштайн» (3:2).

    До того команда разгромно уступила «Байеру» (1:5). Зато поединок с «Вольфсбургом» завершился непростой победой (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фрайбург» проводит довольно нестабильный отрезок. «Бразильцы из Брайсгау» лишь на 2 очка оторвались от 7 позиции.

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    При этом «Фрайбург» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. Да и матчи с крепкими соперниками даются команде тяжеловато.

    «Бразильцы из Брайсгау» не проигрывают «Айнтрахту» уже полтора года. Зато оборона команды явно действует не столь монолитно.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и соперник нынче пребывает в крайне сложной психологической ситуации.

    Статистика для ставок

    • «Фрайбург» уже полтора года не проигрывает франкфуртцам

    • «Айнтрахт» до последней виктории уступил 3 раза кряду

    • «Фрайбург» в среднем пропускает почти 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Франкфуртцы выглядят сильнее соперника, который к тому же имеет проблемы в обороне.

    «Айнтрахт» явно способен прибавить в плане реализации, и явно намеревается закрепиться в группе лидеров.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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    «Айнтрахт» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 14.01.2025. Прогнозы на футбол. Франкфуртцы начнут без прелюдий
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