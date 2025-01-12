«РБ Лейпциг» дома примет бременский «Вердер» в 16-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча пройдет 12 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: С 27 набранными очками данный коллектив идет четвертым в таблице и на пять пунктов отстает от второй строки, а пятую позицию опережает на два балла.

«РБ Лейпциг» выиграл восемь встреч из 15 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел четыре проигрыша, разница мячей составляет 24:20.

Последние матчи: «Быки» перед уходом на короткий перерыв были разгромлены в Мюнхене «Баварией» со счетом 1:5 в рамках чемпионата страны. А немногим ранее они одолели дома «Айнтрахт» 2:1 в Бундеслиге и проиграли на своем поле 2:3 английской «Астон Вилли» в Лиге чемпионов, лишившись тем самым шансов пробиться в плей-офф.

Не сыграют: Элиф Элмас и Юссуф Поульсен пребывают в лазарете.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «РБ Лейпциг» крайне нестабилен в текущем сезоне. Так за предыдущие пять игр во всех турнирах «красно-белые» трижды победили и дважды уходили с поля поверженными. А вот до этого отрезка они проиграли в пяти из шести матчей и раз сыграли вничью. Непосредственно в чемпионате Германии за весь этот 11-матчевый отрезок команда победила два раза при одной ничьей и четырех фиаско.

«Вердер»

Турнирное положение: Коллектив из города Бремен с 25 очками идет на седьмой строке, но от четвертой отстает всего на два пункта.

«Вердер» семь встреч выиграл, а также по четыре раза уступали и расписывал мировые. Разница забитых и пропущенных составляет 26:25.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Музыканты» отлично завершили 2024 год, выдав 5-матчевую серию без поражений во всех турнирах. Начали они с ничейного результата, а продолжили четырьмя выигрышами. В последней проведенной игре они разгромили дома берлинский «Унион» — 4:1.

Не сыграют: Наби Кейта, Леонардо Битенкур и Феликс Агу — травмированы.

Состояние команды: «Вердер» весьма неплохо выступает в этом сезоне и даже претендует на путевку в Лигу чемпионов. Так за прошедшие шесть поединков в рамках чемпионата Германии «зелено-белые» потерпели всего одно фиаско, раз еще сыграли вничью и четырежды выиграли. Причем три из этих побед пришлись на три заключительные встречи Бундеслиги, но были повержены команды из низов таблицы.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» дома в текущем чемпионате выиграл четыре игры из семи при двух ничьих и одном фиаско

«Вердер» в гостях в этой Бундеслиги пять раз победил, раз сыграл вничью и дважды уступал

В прошлом сезоне обе игры данных клубов завершились вничью по 1:1, а до этого шесть матчей кряду остались за «быками»

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «РБ Лейпциг» — 1.81, победа «Вердера» — 4.32, ничья — 4.32.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.50 соответственно.

Прогноз: От поединка двух соседей по таблице, которые претендуют на путевку в ЛЧ, прогнозируем викторию «РБ Лейпциг», который за предыдущие восемь игр этих команд победил шесть раз.

Рекомендуемая ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.81.

Прогноз: И также еще ждем от данного противостояния голов в обе стороны и верхового исхода, так как эти клубы уж очень результативны в текущем сезоне.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.85.