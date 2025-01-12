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    «РБ Лейпциг» оторвется от «Вердера»?

    «РБ Лейпциг» — «Вердер». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 12 января 2025 года

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    «РБ Лейпциг»
    «РБ Лейпциг» дома примет бременский «Вердер» в 16-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча пройдет 12 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Января 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 17:30 Вердер

    Вердер

  • Бремен
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    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: С 27 набранными очками данный коллектив идет четвертым в таблице и на пять пунктов отстает от второй строки, а пятую позицию опережает на два балла.

    «РБ Лейпциг» выиграл восемь встреч из 15 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел четыре проигрыша, разница мячей составляет 24:20.

    РБ Лейпциг — Вердер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Быки» перед уходом на короткий перерыв были разгромлены в Мюнхене «Баварией» со счетом 1:5 в рамках чемпионата страны. А немногим ранее они одолели дома «Айнтрахт» 2:1 в Бундеслиге и проиграли на своем поле 2:3 английской «Астон Вилли» в Лиге чемпионов, лишившись тем самым шансов пробиться в плей-офф.

    Не сыграют: Элиф Элмас и Юссуф Поульсен пребывают в лазарете.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «РБ Лейпциг» крайне нестабилен в текущем сезоне. Так за предыдущие пять игр во всех турнирах «красно-белые» трижды победили и дважды уходили с поля поверженными. А вот до этого отрезка они проиграли в пяти из шести матчей и раз сыграли вничью. Непосредственно в чемпионате Германии за весь этот 11-матчевый отрезок команда победила два раза при одной ничьей и четырех фиаско.

    «Вердер»

    Турнирное положение: Коллектив из города Бремен с 25 очками идет на седьмой строке, но от четвертой отстает всего на два пункта.

    «Вердер» семь встреч выиграл, а также по четыре раза уступали и расписывал мировые. Разница забитых и пропущенных составляет 26:25.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Музыканты» отлично завершили 2024 год, выдав 5-матчевую серию без поражений во всех турнирах. Начали они с ничейного результата, а продолжили четырьмя выигрышами. В последней проведенной игре они разгромили дома берлинский «Унион» — 4:1.

    Не сыграют: Наби Кейта, Леонардо Битенкур и Феликс Агу — травмированы.

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    Состояние команды: «Вердер» весьма неплохо выступает в этом сезоне и даже претендует на путевку в Лигу чемпионов. Так за прошедшие шесть поединков в рамках чемпионата Германии «зелено-белые» потерпели всего одно фиаско, раз еще сыграли вничью и четырежды выиграли. Причем три из этих побед пришлись на три заключительные встречи Бундеслиги, но были повержены команды из низов таблицы.

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» дома в текущем чемпионате выиграл четыре игры из семи при двух ничьих и одном фиаско

    • «Вердер» в гостях в этой Бундеслиги пять раз победил, раз сыграл вничью и дважды уступал

    • В прошлом сезоне обе игры данных клубов завершились вничью по 1:1, а до этого шесть матчей кряду остались за «быками»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «РБ Лейпциг» — 1.81, победа «Вердера» — 4.32, ничья — 4.32.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: От поединка двух соседей по таблице, которые претендуют на путевку в ЛЧ, прогнозируем викторию «РБ Лейпциг», который за предыдущие восемь игр этих команд победил шесть раз.

    Рекомендуемая ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.81.

    Прогноз: И также еще ждем от данного противостояния голов в обе стороны и верхового исхода, так как эти клубы уж очень результативны в текущем сезоне.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.85.

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    «РБ Лейпциг» — «Вердер»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. «РБ Лейпциг» оторвется от «Вердера»?
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