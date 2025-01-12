В воскресенье, 12 января, в поединке 19-го тура испанской Примеры «Атлетико» на своем поле примет «Осасуну». Начало встречи — в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: мадридская команда во всю борется за чемпионский титул в этом сезоне.

«Индейцы» сейчас имеют в своем активе 41 очко и занимают второе место в турнирной таблице.

Мадридцы смогли 33 раза поразить ворота соперника и только 12 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлой игре «матрасники» выиграли у «Марбельи» (1:0) в Кубке Испании.

До этого команда из столицы Испании в чемпионате смогла переиграть «Барселону» (2:1), «Хетафе» (1:0) и «Севилью» (4:3).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Также коллектив из Мадрида без проблем победил «Спарту» (6:0) и «Слован» (3:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмирован в столичной команде только Хосе Мария Хименес.

Состояние команды: сейчас «Атлетико» находится просто в сумасшедшей форме и сметает всех на своем пути.

В настоящий момент подопечные Диего Симеоне являются одними из фаворитов всего чемпионата. Думается, что «Атлетико» точно готов кинуть вызов «Реалу» и «Барселоне» в борьбе за золотые медали.

«Осасуна»

Турнирное положение: «красные» являются середняком текущего сезоне испанского чемпионата.

Сейчас команда из города Памплона в автономном сообществе Наварра имеет в своем активе 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Примеры.

Памплонцы смогли забить 23 мяча, а пропустили 27.

Последние матчи: памплонский коллектив в прошлой игре смог пройти «Тенерифе» (2:1) в Кубке страны.

До этого же «Осасуна» проиграла «Атлетику» (1:2), но сыграла вничью с «Эспаньолом» (0:0), «Алавесом» (2:2), «Севильей» (1:1) и «Вильярреалом» (2:2).

Не сыграют: в лазарете находится Бриан Сарагоса.

Состояние команды: подопечные Висенте Морено вряд ли будут на что-то претендовать в этом сезоне. «Осасуна» не должна бороться за выживание, но и до еврокубков ей далеко.

В прошлом сезоне команда финишировала на 11-й строчке и думается, что ей просто хочется улучшить этот показатель.

Статистика для ставок

«Атлетико» выиграл последние 13 матчей во всех турнирах

«Осасуна» не выигрывает на протяжении 6 последних матчей Примеры

В последнем очном матче в 2024 году «Осасуна» разгромила «Атлетико» со счетом 4:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.40, а победа «Осасуны» — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.77 и 2.05.

Прогноз: «Атлетико» сейчас в отличной форме и намного сильнее соперника, поэтому должен побеждать.

Ставка: победа «Атлетико» с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: «Осасуна» хоть и не выигрывает в последних матчах, но почти всегда забивает, поэтому поставим на то, что обе забьют.

Ставка: обе забьют за 2.20.