Ноттингем Форест
Лутон Таун
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 3 место турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Ноттингем Форест» лишь на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз в 20 поединках.
Ноттингем Форест — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Лесники» сумели одолеть «вулвз» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Эвертону» (2:0). При этом чуть ранее «лесники» уверенно переиграли «Тоттенхэм» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота лишь 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лесники» победили в шести своих последних поединках. Причем команда не пропускает уже 4 матча кряду.
Отношения со «шляпниками» у команды складываются без успеха. В 5 последних матчах «Ноттингем Форест» проиграл 2 раза при 3 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Да и ресурсов на Кубок Англии у команды должно хватить.
«Лутон Таун»
Турнирное положение: «Шляпники» нынче представляют второй по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
Причем «Лутон Таун» в 26 матчах отправил 27 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться баллами. «Шляпники» уступили КПР (1:2).
До того команда минимально уступила «Норвичу». Плюс поединок с «Суонси» также завершился обидной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лутон Таун» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шляпники» нынче пребывают в кризисе. Да и в четырех своих последних матчах команда уступила.
При этом «Лутон Таун» во всех 4 последних поединках уступил с разницей в один мяч. А вот в Кубке Англии команда постарается прервать неудачный для себя сериал.
Причем «шляпники» в среднем пропускают реже 2 голов за матч. Атака также не блещет, в среднем забивая чуть чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Зато «шляпники» уже 5 лет не проигрывают «лесникам».
Статистика для ставок
- «Лутон Таун» не проигрывает «лесникам» уже 5 лет
- «Шляпники» проиграли в 4 своих последних поединках
- «Ноттингем Форест» в среднем пропускает чуть реже мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.
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Прогноз: «Лесники» явно не будут особенно надрываться, плюс традиционно неудачно противостоят «Лутон Тауну».
«Ноттингем Форест» вполне может допустить банальную недооценку соперника, да и «шляпники» намерены прервать свою серию неудач.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40