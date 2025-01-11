11 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Лутон Таун». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Лутон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 3 место турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ноттингем Форест» лишь на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз в 20 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Лесники» сумели одолеть «вулвз» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Эвертону» (2:0). При этом чуть ранее «лесники» уверенно переиграли «Тоттенхэм» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота лишь 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лесники» победили в шести своих последних поединках. Причем команда не пропускает уже 4 матча кряду.

Отношения со «шляпниками» у команды складываются без успеха. В 5 последних матчах «Ноттингем Форест» проиграл 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Да и ресурсов на Кубок Англии у команды должно хватить.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Шляпники» нынче представляют второй по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Лутон Таун» в 26 матчах отправил 27 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться баллами. «Шляпники» уступили КПР (1:2).

До того команда минимально уступила «Норвичу». Плюс поединок с «Суонси» также завершился обидной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лутон Таун» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шляпники» нынче пребывают в кризисе. Да и в четырех своих последних матчах команда уступила.

При этом «Лутон Таун» во всех 4 последних поединках уступил с разницей в один мяч. А вот в Кубке Англии команда постарается прервать неудачный для себя сериал.

Причем «шляпники» в среднем пропускают реже 2 голов за матч. Атака также не блещет, в среднем забивая чуть чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Зато «шляпники» уже 5 лет не проигрывают «лесникам».

Статистика для ставок

«Лутон Таун» не проигрывает «лесникам» уже 5 лет

«Шляпники» проиграли в 4 своих последних поединках

«Ноттингем Форест» в среднем пропускает чуть реже мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.

Прогноз: «Лесники» явно не будут особенно надрываться, плюс традиционно неудачно противостоят «Лутон Тауну».

«Ноттингем Форест» вполне может допустить банальную недооценку соперника, да и «шляпники» намерены прервать свою серию неудач.

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40