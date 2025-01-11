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    «Ноттингем Форест» — «Лутон Таун». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Лутон Таун»
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    Крис Вуд
    11 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Лутон Таун». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Лутон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 11 Января 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 18:00 Лутон Таун

    Лутон Таун

  • Лутон
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 3 место турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Ноттингем Форест» лишь на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз в 20 поединках.

    Ноттингем Форест — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Лесники» сумели одолеть «вулвз» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Эвертону» (2:0). При этом чуть ранее «лесники» уверенно переиграли «Тоттенхэм» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота лишь 1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лесники» победили в шести своих последних поединках. Причем команда не пропускает уже 4 матча кряду.

    Отношения со «шляпниками» у команды складываются без успеха. В 5 последних матчах «Ноттингем Форест» проиграл 2 раза при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Да и ресурсов на Кубок Англии у команды должно хватить.

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Шляпники» нынче представляют второй по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лутон Таун» в 26 матчах отправил 27 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться баллами. «Шляпники» уступили КПР (1:2).

    До того команда минимально уступила «Норвичу». Плюс поединок с «Суонси» также завершился обидной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лутон Таун» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шляпники» нынче пребывают в кризисе. Да и в четырех своих последних матчах команда уступила.

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    При этом «Лутон Таун» во всех 4 последних поединках уступил с разницей в один мяч. А вот в Кубке Англии команда постарается прервать неудачный для себя сериал.

    Причем «шляпники» в среднем пропускают реже 2 голов за матч. Атака также не блещет, в среднем забивая чуть чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Зато «шляпники» уже 5 лет не проигрывают «лесникам».

    Статистика для ставок

    • «Лутон Таун» не проигрывает «лесникам» уже 5 лет

    • «Шляпники» проиграли в 4 своих последних поединках

    • «Ноттингем Форест» в среднем пропускает чуть реже мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.

    Прогноз: «Лесники» явно не будут особенно надрываться, плюс традиционно неудачно противостоят «Лутон Тауну».

    «Ноттингем Форест» вполне может допустить банальную недооценку соперника, да и «шляпники» намерены прервать свою серию неудач.

    Ставка: Обе забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40

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    «Ноттингем Форест» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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