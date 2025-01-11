В рамках третьего раунда Кубка Англии «Лестер» на своем поле примет КПР. Поединок пройдет 11 января и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — КПР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

Команда по итогам 20-ти поединков АПЛ занимает предпоследнюю, 19-ю позицию в зоне вылета (18-20-е места) с отставанием в два балла от спасительного 17-го места, поэтому рискует понизиться в классе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура Премьер-лиги «Лисы» в чужих стенах потерпели поражение от «Астон Виллы» (1:2).

Перед этим в 19-м туре главного английского дивизиона коллектив на своем поле также остался без очков, проиграв действующему чемпиону «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Лестер» проиграл, тогда как в 13-ти последних поединках победил лишь раз.

Такая форма по идее сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, они все же выглядят более предпочтительными.

Джейми Варди — лучший бомбардир команды в АПЛ с шестью голами.

КПР

Турнирное положение: КПР, как и соперник, в данном поединке только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

Команда по итогам 26-ти туров второго дивизиона (Чемпионшип) занимает 13-ю позицию с отставанием в восемь очков от зоны плей-офф за выход в АПЛ, а также отрывом в 11 баллов от зоны вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура второго дивизиона клуб на своем поле одержал победу над «Лутон Таун» (2:1).

Перед этим в 25-м туре Чемпионшипа коллектив также набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах сумел крупно переиграть «Уотфорд» — 3:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на первенство второго дивизиона Англии, «Куинз Парк Рейнджерс» не выиграл при двух победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, однако с учетом перевеса соперника в классе и фактора чужого поля, сделать это им будет сложно.

Михаэль Фрай — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Лестер» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Лестер» не забивал

в 10-ти из 11-ти последних матчей КПР не проиграл.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в четырех из них забивали больше 2,5 голов.