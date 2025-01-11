В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле примет «Вольфсбург». Встреча пройдет 11 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 15-ти туров чемпионата Германии прозябает в нижней половине турнирной таблицы на 15-й позиции.

Команда лишь на четыре очка опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе (16-е место) и на шесть пунктов зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура немецкого первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Боруссии» Менхенгладбах (1:2).

Перед этим в 14-м туре чемпионата Германии коллектив на этот раз в чужих стенах разошелся миром с дортмундской «Боруссией» (1:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Мёрштедт, Тохумджу, Бюльтер, Ленц, Бебу, Кабак и Промель, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хоффенхайм» трижды сыграл вничью, а в семи последних играх он не знает побед.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, и только не лучшее состояние соперника в последних турах все же позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью.

Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 15-ти туров чемпионата Германии набрал 21 пункт и пребывает в середине турнирной таблицы.

Команда находится на 11-й позиции и только на четыре балла отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на 11 очков опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле потерпел разгромное поражение от «Боруссии» Дортмунд (1:3).

Перед этим в 14-м туре чемпионата Германии клуб также остался без баллов, когда в чужих стенах оказался слабее «Фрайбурга» с результатом 2:3.

Не сыграют: травмированы — Вранкс, Бялек, Паредес, Рожериу, Майер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Вольфсбург» два раза проиграл после пяти побед кряду в разных турнирах.

Такая форма вроде как не сулит гостям хороших шансов даже на ничью, тем не менее, преимущество в классе все-таки позволяет им рассчитывать даже на три очка.

Йонас Винд — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Хоффенхайм» сыграл вничью

в трех из четырех последних матчей «Хоффенхайма» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Вольфсбурга» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.40, победа «Вольфсбурга» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Также в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

При этом в последнем матче хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Вольфсбурга».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40