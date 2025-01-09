«Аль-Рияд»
Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках. На текущий момент она расположилась на 7 месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.
При этом «Аль-Рияд» слабовато атакует, отличившись 16 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила те же 16 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Рияд» минимально переиграл «Аль-Орубу».
При этом до того команда одолела «Аль-Фатех» (2:1). А вот поединок с «Аль-Иттифаком» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аль-Рияд» забил 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Команда Сабри Лямуши на 7 зачетных баллов отстает от топ-3. Да и победила команда в двух своих последних матчах.
Поединки с «Аль-Халиджом» для команды исторически проходят непросто. Из 5 последних очных встреч «Аль-Рияд» по 2 раза победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно способна прибавить в плане реализации.
«Аль-Халидж»
Турнирное положение: «Аль-Халидж» в текущем сезоне выступает неровно. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.
Причем «Аль-Халидж» настрелял 16 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 13 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Со счетом 3:1 был обыгран «Аль-Араби».
До того команда потерпела поражение от «Аль-Иттифака» (1:2). Да и поединок с «Аль-Кадисией» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Халидж» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Халидж» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. До последней виктории команда уступила 2 раза кряду.
При этом «Аль-Халидж» лишь на 6 пунктов отстает от топ-4. А вот оборона команды дает результативные сбои чаще раза за матч.
Приличный сезон выдает форвард Абдулла Аль-Салем. Опытный нападающий настрелял уже 7 мячей в чемпионате.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и резервы для улучшения результатов имеются.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще раза за матч
- «Аль-Рияд» победил в 2 своих последних поединках
- «Аль-Халидж» до последней виктории уступил дважды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Халидж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: «Аль-Рияд» в последних матчах серьезно прибавил, и уж точно будет активно атаковать.
«Аль-Халидж» нынче нестабилен, да и оборона команды нередко совершает простейшие ошибки.
Ставка: Победа «Аль-Рияда» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00