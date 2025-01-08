В рамках четвертьфинала Кубка Бельгии «Антверпен» на своем поле примет «Юнион Сент-Жиллуаз». Поединок пройдет 8 января и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Антверпен» — «Юнион Сент-Жиллуаз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Антверпен»

Турнирное положение: «Антверпен» на пути в четвертьфинал Кубка Бельгии преодолел две стадии, в которых обыграл «Дейнзе» (6:1) и по пенальти — «Кортрейк» (0:0).

Команда после 20-ти туров национального чемпионата набрала 32 очка и занимает четвертую позицию в зоне чемпионского раунда, отставая от лидера «Генка» на 10 очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура бельгийского первенства клуб в домашних стенах разошелся миром с «Генком» (2:2).

Перед этим в 19-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах взял три очка, разгромно обыграв «Дендер» с результатом 3:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Антверпен» ни разу не проиграл при двух ничьих и лишь одной победе.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть текущее лучшее состояние соперника.

Тьяронн Шери и Антони Валенсия — лучшие бомбардиры команды в Кубке Бельгии с двумя голами.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз» также прошел уже две стадии Кубка Бельгии текущего сезона, справившись с «Эйпеном» (3:0) и «Гентом» (3:2).

Команда по итогам 20-ти туров национального чемпионата набрала 31 балл и занимает пятую позицию в зоне чемпионского раунда, отставая от лидера «Генка» на 11 очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства, клуб на чужом поле обыграл своего нынешнего преследователя «Гент» (3:1).

Перед этим в 19-м туре бельгийского чемпионата коллектив потерял очки, когда на своем поле разошелся миром с «Брюгге» — 2:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Юнион Сент-Жиллуаз» ни разу не проиграл при восьми победах и пяти ничьих.

Это говорит об отличных шансах гостей на успех, пусть даже и на выезде, особенно если учесть не лучшую форму, которая сейчас характеризует их соперника.

Промис Акинпелу — лучший бомбардир команды в Кубке Бельгии с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Антверпена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» забили больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.93.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забили больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.