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    Выйдет ли «Антверпен» в полуфинал Кубка Бельгии?

    «Антверпен» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, Кубок Бельгии, 8 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Антверпен Прогнозы на Юнион
    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Юнион Сент-Жиллуаз»
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    Тьяронн Шери
    В рамках четвертьфинала Кубка Бельгии «Антверпен» на своем поле примет «Юнион Сент-Жиллуаз». Поединок пройдет 8 января и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Антверпен» — «Юнион Сент-Жиллуаз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Кубок 08 Января 2025 года

    Антверпен

  • Антверпен
    •  Антверпен 22:45 Юнион

    Юнион

  • Брюссель
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    «Антверпен»

    Турнирное положение: «Антверпен» на пути в четвертьфинал Кубка Бельгии преодолел две стадии, в которых обыграл «Дейнзе» (6:1) и по пенальти — «Кортрейк» (0:0).

    Команда после 20-ти туров национального чемпионата набрала 32 очка и занимает четвертую позицию в зоне чемпионского раунда, отставая от лидера «Генка» на 10 очков.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура бельгийского первенства клуб в домашних стенах разошелся миром с «Генком» (2:2).

    Перед этим в 19-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах взял три очка, разгромно обыграв «Дендер» с результатом 3:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Антверпен» ни разу не проиграл при двух ничьих и лишь одной победе.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть текущее лучшее состояние соперника.

    Тьяронн Шери и Антони Валенсия — лучшие бомбардиры команды в Кубке Бельгии с двумя голами.

    «Юнион Сент-Жиллуаз»

    Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз» также прошел уже две стадии Кубка Бельгии текущего сезона, справившись с «Эйпеном» (3:0) и «Гентом» (3:2).

    Команда по итогам 20-ти туров национального чемпионата набрала 31 балл и занимает пятую позицию в зоне чемпионского раунда, отставая от лидера «Генка» на 11 очков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства, клуб на чужом поле обыграл своего нынешнего преследователя «Гент» (3:1).

    Перед этим в 19-м туре бельгийского чемпионата коллектив потерял очки, когда на своем поле разошелся миром с «Брюгге» — 2:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Юнион Сент-Жиллуаз» ни разу не проиграл при восьми победах и пяти ничьих.

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    Это говорит об отличных шансах гостей на успех, пусть даже и на выезде, особенно если учесть не лучшую форму, которая сейчас характеризует их соперника.

    Промис Акинпелу — лучший бомбардир команды в Кубке Бельгии с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Антверпена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» забили больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.93.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забили больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.


    Коэффициенты букмекеров: «Юнион Сент-Жиллуаз» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.45, победа «Антверпена» — в 3.00. При этом в четырех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних поединках «Юнион Сент-Жиллуаз».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    «Антверпен» — «Юнион Сент-Жиллуаз»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Антверпен» в полуфинал Кубка Бельгии?
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