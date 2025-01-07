7 января в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Сивасспор» и «Бешикташ». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сивасспор» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сивасспор»

Турнирное положение: Эта команда нынче сражается за выживание в Суперлиге. На текущий момент она расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Сивасспор» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 27 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Дома она не дала себя обыграть «Самсунспору» (0:0).

А вот до того команда учинила разгром «Кечиоренгюджю» (4:1). При этом поединок с «Бодрумспором» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сивасспор» забил 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сивасспор» на 4 очка опережает зону вылета. Так что основной целью является сохранение места в Суперлиге.

Матчи с «орлами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сивасспор» победил 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда может рассчитывать лишь на контратаки.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Орлы» нынче не участвуют в чемпионской гонке. Ныне они находятся на 6 строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

Причем «Бешикташ» настрелял 26 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 19 раз в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Орлы» не сумели одолеть «Ризеспор» (1:1).

До того команда не сумела обыграть нестабильный «Антальяспор» (1:1). Плюс поединок с «Адана Демирспором» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Стамбульцы проводят весьма слабый отрезок. Команда не побеждала в четырех своих последних поединках.

При этом «Бешикташ» в среднем пропускает более гола за матч. Да и Кубок Турции стамбульцы вполне могут принести в жертву в угоду чемпионату.

«Орлы» вряд ли предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка шанс проявить себя получит несколько резервистов.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Стамбульцы постараются вернуться на победный путь.

Статистика для ставок

«Бешикташ» не побеждал в 4 своих последних поединках

«Сивасспор» не проигрывал в 2 своих последних матчах

«Бешикташ» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: «Бешикташ» постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

«Орлы» явно сильнее соперника, который к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Бешикташа» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03