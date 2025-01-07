«Сивасспор»
Турнирное положение: Эта команда нынче сражается за выживание в Суперлиге. На текущий момент она расположилась на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Сивасспор» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 27 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Дома она не дала себя обыграть «Самсунспору» (0:0).
А вот до того команда учинила разгром «Кечиоренгюджю» (4:1). При этом поединок с «Бодрумспором» завершился поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сивасспор» забил 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сивасспор» на 4 очка опережает зону вылета. Так что основной целью является сохранение места в Суперлиге.
Матчи с «орлами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сивасспор» победил 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда может рассчитывать лишь на контратаки.
«Бешикташ»
Турнирное положение: «Орлы» нынче не участвуют в чемпионской гонке. Ныне они находятся на 6 строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги.
Причем «Бешикташ» настрелял 26 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 19 раз в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Орлы» не сумели одолеть «Ризеспор» (1:1).
До того команда не сумела обыграть нестабильный «Антальяспор» (1:1). Плюс поединок с «Адана Демирспором» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Стамбульцы проводят весьма слабый отрезок. Команда не побеждала в четырех своих последних поединках.
При этом «Бешикташ» в среднем пропускает более гола за матч. Да и Кубок Турции стамбульцы вполне могут принести в жертву в угоду чемпионату.
«Орлы» вряд ли предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка шанс проявить себя получит несколько резервистов.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Стамбульцы постараются вернуться на победный путь.
Статистика для ставок
- «Бешикташ» не побеждал в 4 своих последних поединках
- «Сивасспор» не проигрывал в 2 своих последних матчах
- «Бешикташ» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.
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Прогноз: «Бешикташ» постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.
«Орлы» явно сильнее соперника, который к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Победа «Бешикташа» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.03