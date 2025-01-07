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    Вернутся ли «орлы» на победный путь?

    «Сивасспор» — «Бешикташ». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 7 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Бешикташ»
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    Жоау Мариу
    7 января в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Сивасспор» и «Бешикташ». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сивасспор» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сивасспор»

    Турнирное положение: Эта команда нынче сражается за выживание в Суперлиге. На текущий момент она расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сивасспор» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 27 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Дома она не дала себя обыграть «Самсунспору» (0:0).

    А вот до того команда учинила разгром «Кечиоренгюджю» (4:1). При этом поединок с «Бодрумспором» завершился поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сивасспор» забил 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сивасспор» на 4 очка опережает зону вылета. Так что основной целью является сохранение места в Суперлиге.

    Матчи с «орлами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сивасспор» победил 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда может рассчитывать лишь на контратаки.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Орлы» нынче не участвуют в чемпионской гонке. Ныне они находятся на 6 строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

    Причем «Бешикташ» настрелял 26 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 19 раз в 17 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Орлы» не сумели одолеть «Ризеспор» (1:1).

    До того команда не сумела обыграть нестабильный «Антальяспор» (1:1). Плюс поединок с «Адана Демирспором» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Стамбульцы проводят весьма слабый отрезок. Команда не побеждала в четырех своих последних поединках.

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    При этом «Бешикташ» в среднем пропускает более гола за матч. Да и Кубок Турции стамбульцы вполне могут принести в жертву в угоду чемпионату.

    «Орлы» вряд ли предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка шанс проявить себя получит несколько резервистов.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Стамбульцы постараются вернуться на победный путь.

    Статистика для ставок

    • «Бешикташ» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • «Сивасспор» не проигрывал в 2 своих последних матчах

    • «Бешикташ» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

    Прогноз: «Бешикташ» постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

    «Орлы» явно сильнее соперника, который к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Бешикташа» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03

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