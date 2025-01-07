Во вторник, 7 января, в 11-м туре австралийской А-лиги «Брисбен Роар» дома примет «Ньюкасл Джетс». Начало игры запланировано на 12:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брисбен Роар»

Турнирное положение: «Брисбен Роар» по итогам 10-ти поединков австралийского первенства оказался главным аутсайдером и набрал лишь два очка.

Команда занимает последнюю, 13-ю строчку в таблице и на три балла отстает от предпоследнего «Петр Глори», а также на пять пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата клуб на чужом поле проиграл «Сентрал Кост Маринерс» (1:3).

Перед этим в 11-м туре австралийского первенства коллектив на выездной арене потерпел поражение от «Вестерн Юнайтед» с минимальным результатом 0:1.

Не сыграют: травмирован — Уорланд, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 12-ти последних играх, которые были официальными и товарищескими, «Брисбен Роар» не выиграл, а также проиграл в трех последних матчах.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на мировой исход, тем не менее, примерно тот же уровень соперника и фактор своего поля все-таки позволяет им надеяться хотя бы на ничью.

Томас Уоддингем — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с четырьмя голами.

«Ньюкасл Джетс»

Турнирное положение: «Ньюкасл Джетс» по итогам девяти поединков набрал лишь семь баллов и также находится внизу таблицы.

Команда занимает 11-ю строчку в таблице и на два балла опережает ближайшего преследователя, а также на 11 пунктов отстает от зоны плей-офф (3-6-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура первенства клуб на своем поле разошелся миром с «Сиднеем» (2:2).

Перед этим коллектив в 11-м туре А-лиги в чужих стенах с результатом 1:2 потерпел поражение от «Веллингтон Феникс».

Не сыграют: травмированы — Боулинг, Даус, Ингэм, Фрайер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на чемпионат Австралии, «Ньюкасл Джетс» выиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, с другой стороны — соперник выглядит слабее, так что успех вполне возможен.

Бен Гибсон — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Брисбен Роар» проиграл

в пяти из семи последних матчей «Брисбен Роар» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Ньюкасл Джетс» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брисбен Роар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.80, победа «Ньюкасл Джетс» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех последних матчах хозяева проиграли.

Ставка: «Ньюкасл Джетс» победит за 2.95