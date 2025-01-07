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    Увезет ли «Ньюкасл Джетс» победу из Брисбена?

    «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс»
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    Томас Уоддингем
    Во вторник, 7 января, в 11-м туре австралийской А-лиги «Брисбен Роар» дома примет «Ньюкасл Джетс». Начало игры запланировано на 12:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 07 Января 2025 года

    Брисбен Роар

  • Австралия. А-лига
    •  Брисбен Роар 12:00 Ньюкасл Джетс

    Ньюкасл Джетс

  • Ньюкасл, Австралия
    •

    «Брисбен Роар»

    Турнирное положение: «Брисбен Роар» по итогам 10-ти поединков австралийского первенства оказался главным аутсайдером и набрал лишь два очка.

    Команда занимает последнюю, 13-ю строчку в таблице и на три балла отстает от предпоследнего «Петр Глори», а также на пять пунктов от нынешнего соперника.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата клуб на чужом поле проиграл «Сентрал Кост Маринерс» (1:3).

    Перед этим в 11-м туре австралийского первенства коллектив на выездной арене потерпел поражение от «Вестерн Юнайтед» с минимальным результатом 0:1.

    Не сыграют: травмирован — Уорланд, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 12-ти последних играх, которые были официальными и товарищескими, «Брисбен Роар» не выиграл, а также проиграл в трех последних матчах.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на мировой исход, тем не менее, примерно тот же уровень соперника и фактор своего поля все-таки позволяет им надеяться хотя бы на ничью.

    Томас Уоддингем — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с четырьмя голами.

    «Ньюкасл Джетс»

    Турнирное положение: «Ньюкасл Джетс» по итогам девяти поединков набрал лишь семь баллов и также находится внизу таблицы.

    Команда занимает 11-ю строчку в таблице и на два балла опережает ближайшего преследователя, а также на 11 пунктов отстает от зоны плей-офф (3-6-е места).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура первенства клуб на своем поле разошелся миром с «Сиднеем» (2:2).

    Перед этим коллектив в 11-м туре А-лиги в чужих стенах с результатом 1:2 потерпел поражение от «Веллингтон Феникс».

    Не сыграют: травмированы — Боулинг, Даус, Ингэм, Фрайер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на чемпионат Австралии, «Ньюкасл Джетс» выиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма сулит гостям не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, с другой стороны — соперник выглядит слабее, так что успех вполне возможен.

    Бен Гибсон — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Брисбен Роар» проиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Брисбен Роар» забивали больше 3,5 голов

    • в трех последних матчах «Ньюкасл Джетс» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брисбен Роар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.80, победа «Ньюкасл Джетс» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех последних матчах хозяева проиграли.

    Ставка: «Ньюкасл Джетс» победит за 2.95

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    «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 07.01.2025. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Ньюкасл Джетс» победу из Брисбена?
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