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    Вернется ли «Бенфика» на вершину?

    «Бенфика» — «Брага». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Брага»
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    Анхель Ди Мария
    В субботу, 4 января, в 17-м туре португальской Примейры «Бенфика» дома примет «Брагу». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 04 Января 2025 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 21:00 Брага

    Брага

  • Брага
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    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Бенфика» по итогам 16-ти туров португальского первенства набрала 38 баллов и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает третью строчку в таблице и на два очка отстает от лидера «Спортинга» Лиссабон, а также от второго в таблице «Порту», тогда как четвертая «Санта-Клара» отстает на восемь пунктов.

    Бенфика — Брага: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение как раз от «Спортинга» (0:1), из-за чего и потерял лидерство.

    Перед этим в 15-м туре португальского первенства коллектив набрал три балла, когда на своей арене одержал победу над «Эшторилом» со счетом 3:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Бенфика» выиграла дважды при двух ничьих и одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть высокий уровень соперника, но для успешной борьбы за титул «Орлам» необходимо выигрывать.

    Керем Актюркоглу и Анхель Ди Мария — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с шестью голами.

    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» по итогам 16-ти туров португальского первенства набрала 28 баллов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает третью строчку и лишь на два балла уступает зоне континентальных турниров (топ-4), а также на 10 очков от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Каза Пия» (1:2).

    Перед этим коллектив в 15-м туре португальского первенства против «Санты-Клары» в чужих стенах добился уверенной победы, и при этом — «всухую» — 2:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Брага» проиграла лишь раз при одной победе и одной ничьей.

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    Такие результаты носят противоречивый характер, которые не обещают как хороших шансов гостям на непроигрыш, так и не сулят сопернику легкой жизни, но все же хозяева превосходят их классом.

    Брума — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Бенфики» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Бенфики» хотя бы одна команда не забивала

    • в шести из восьми последних матчей «Брага» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.80, победа «Браги» — в 6.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    Вместе с тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Бенфики».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35

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    «Бенфика» — «Брага»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Бенфика» на вершину?
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