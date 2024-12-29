ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джан Пьеро ГаспериниForza «Atalanta»! Бергамаски — «темная лошадка», ведущая борьбу за первый титул Серии А «Аталанта»«Лацио» — «Аталанта». Онлайн Хакан Чалханоглу«Кальяри» — «Интер». Онлайн
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Пэлас» из кризиса?

    «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Хозяева не выиграли в трех последних матчах — удастся ли им вернуться к победам? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кристал Пэлас Прогнозы на Саутгемптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жан-Филипп Матета
    «Кристал Пэлас» примет на своем поле «Саутгемптон» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Декабря 2024 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 18-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы, поэтому вовсю борется за выживание.

    Команда находится на 16-й позиции и лишь на три балла опережает зону вылета (18-20-я позиции), а значит все еще рискует понизиться в классе.

    Кристал Пэлас — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0).

    В предыдущем поединке в 17-м туре английского первенства «Орлы» теперь уже на собственном поле потерпел разгромное поражение от «Арсенала» — 1:5.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Уме, Матеус Франса, Уортон, дисквалифицирован — Гуэи.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма вроде как обещает хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля они более чем способны выиграть.

    Жан-Филипп Матета и Исмаила Сарр — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам 18-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в зоне вылета (18-20-я строчки).

    Команда занимает последнюю, 20-ю позицию и на девять очков отстает от безопасного 17-го места, поэтому ей будет крайне сложно сохранить прописку в элитном дивизионе.

  • Артета должен признать очевидное: «Арсенал» не станет чемпионом, если не купит забивного нападающего
  • Нежелание «Арсенала» тратить деньги на центрального нападающего, скорее всего, снова помешает команде занять первое место в АПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального первенства «Святые» в домашних стенах потерпели поражение от «Вест Хэма» (0:1).

    Ранее в 17-м туре национального первенства коллектив довольно неожиданно сумел на выезде отобрать очки у «Фулхэма» (0:0), который активно борется за еврокубки.

    Не сыграют: травмированы — Хуан Лариос, Стюарт, Базуну, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Саутгемптон» ни разу не выиграл при семи поражениях и двух ничьих.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Данная форма сулит гостям низкие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.10, победа «Саутгемптона» — в 5.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей было иначе, результативность матчей «Пэлас» обещает стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Де Минор — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эмполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Парма — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч АВС — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Казахстан — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эшторил — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атланта — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Пэлас» из кризиса?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры