Кристал Пэлас
Саутгемптон
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 18-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы, поэтому вовсю борется за выживание.
Команда находится на 16-й позиции и лишь на три балла опережает зону вылета (18-20-я позиции), а значит все еще рискует понизиться в классе.
Кристал Пэлас — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0).
В предыдущем поединке в 17-м туре английского первенства «Орлы» теперь уже на собственном поле потерпел разгромное поражение от «Арсенала» — 1:5.
Не сыграют: травмированы — Уме, Матеус Франса, Уортон, дисквалифицирован — Гуэи.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма вроде как обещает хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля они более чем способны выиграть.
Жан-Филипп Матета и Исмаила Сарр — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам 18-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в зоне вылета (18-20-я строчки).
Команда занимает последнюю, 20-ю позицию и на девять очков отстает от безопасного 17-го места, поэтому ей будет крайне сложно сохранить прописку в элитном дивизионе.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального первенства «Святые» в домашних стенах потерпели поражение от «Вест Хэма» (0:1).
Ранее в 17-м туре национального первенства коллектив довольно неожиданно сумел на выезде отобрать очки у «Фулхэма» (0:0), который активно борется за еврокубки.
Не сыграют: травмированы — Хуан Лариос, Стюарт, Базуну, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Саутгемптон» ни разу не выиграл при семи поражениях и двух ничьих.
Данная форма сулит гостям низкие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.10, победа «Саутгемптона» — в 5.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей было иначе, результативность матчей «Пэлас» обещает стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75