«Кристал Пэлас» примет на своем поле «Саутгемптон» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 18-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы, поэтому вовсю борется за выживание.

Команда находится на 16-й позиции и лишь на три балла опережает зону вылета (18-20-я позиции), а значит все еще рискует понизиться в классе.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0).

В предыдущем поединке в 17-м туре английского первенства «Орлы» теперь уже на собственном поле потерпел разгромное поражение от «Арсенала» — 1:5.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Уме, Матеус Франса, Уортон, дисквалифицирован — Гуэи.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде как обещает хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля они более чем способны выиграть.

Жан-Филипп Матета и Исмаила Сарр — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам 18-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в зоне вылета (18-20-я строчки).

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию и на девять очков отстает от безопасного 17-го места, поэтому ей будет крайне сложно сохранить прописку в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального первенства «Святые» в домашних стенах потерпели поражение от «Вест Хэма» (0:1).

Ранее в 17-м туре национального первенства коллектив довольно неожиданно сумел на выезде отобрать очки у «Фулхэма» (0:0), который активно борется за еврокубки.

Не сыграют: травмированы — Хуан Лариос, Стюарт, Базуну, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Саутгемптон» ни разу не выиграл при семи поражениях и двух ничьих.

Данная форма сулит гостям низкие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.10, победа «Саутгемптона» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей было иначе, результативность матчей «Пэлас» обещает стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75