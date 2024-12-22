22 декабря в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Алавес». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» всеми силами пытаются выбраться со дна. На текущий момент команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Валенсия» в 16 матчах настреляла лишь 14 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не сумела взять три очка. «Летучие мыши» расписали мировую с «Эспаньолом» (1:1).

А вот до того «Валенсия» минимально уступила «Вальядолиду». При этом несколько ранее команда проиграла еще и «Райо Вальекано» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Летучие мыши» на 5 очков отстают от 17 позиции. Вот только результаты команды хромают на обе ноги.

Поединки с «Алавесом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Валенсия» победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и серия без побед составляет уже 3 матча.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» в нынешнем сезоне сражаются за выживание в элите. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Алавес» в 17 матчах настрелял 19 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 28 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. «Славные» не дали себя обыграть «Атлетику» (1:1).

До того команда дала бой «Осасуне» (2:2). А вот чуть раньше случился вылет из Кубка Испании от скромной «Депортива Минейры».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алавес» 4 раза сыграл вничью. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Славные» опережают зону вылета всего на один балл. Да и безвыигрышная серия составляет 6 матчей.

При этом «Алавес» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и в трех последних очных поединках с левантийцами команда победила.

«Славные» уже полтора года не пропускают от «Валенсии». Вот только собственные проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборона соперника ошибается достаточно часто.

Статистика для ставок

«Валенсия» не побеждала в 3 своих последних матчах

«Алавес» не выигрывал в 6 своих последних поединках

«Валенсия» уступила «славным» в 3 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

Прогноз: «Валенсия» твердо намеревается как можно скорее оттолкнуться от дна таблицы.

«Летучие мыши» имеют неплохой подбор игроков, да и «Алавес» не побеждает шесть матчей кряду.

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10