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    Три очка для «летучих мышей»?

    «Валенсия» — «Алавес». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Примера, 22 декабря 2024 года

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    22 декабря в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Алавес». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2024 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 16:00 Алавес

    Алавес

  • Витория
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    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Летучие мыши» всеми силами пытаются выбраться со дна. На текущий момент команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

    При этом «Валенсия» в 16 матчах настреляла лишь 14 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 раза.

    Валенсия — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не сумела взять три очка. «Летучие мыши» расписали мировую с «Эспаньолом» (1:1).

    А вот до того «Валенсия» минимально уступила «Вальядолиду». При этом несколько ранее команда проиграла еще и «Райо Вальекано» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Летучие мыши» на 5 очков отстают от 17 позиции. Вот только результаты команды хромают на обе ноги.

    Поединки с «Алавесом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Валенсия» победила 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и серия без побед составляет уже 3 матча.

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Славные» в нынешнем сезоне сражаются за выживание в элите. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Алавес» в 17 матчах настрелял 19 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 28 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. «Славные» не дали себя обыграть «Атлетику» (1:1).

    До того команда дала бой «Осасуне» (2:2). А вот чуть раньше случился вылет из Кубка Испании от скромной «Депортива Минейры».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алавес» 4 раза сыграл вничью. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Славные» опережают зону вылета всего на один балл. Да и безвыигрышная серия составляет 6 матчей.

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    При этом «Алавес» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и в трех последних очных поединках с левантийцами команда победила.

    «Славные» уже полтора года не пропускают от «Валенсии». Вот только собственные проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборона соперника ошибается достаточно часто.

    Статистика для ставок

    • «Валенсия» не побеждала в 3 своих последних матчах

    • «Алавес» не выигрывал в 6 своих последних поединках

    • «Валенсия» уступила «славным» в 3 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

    Прогноз: «Валенсия» твердо намеревается как можно скорее оттолкнуться от дна таблицы.

    «Летучие мыши» имеют неплохой подбор игроков, да и «Алавес» не побеждает шесть матчей кряду.

    Ставка: Победа «Валенсии» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.10

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