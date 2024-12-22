Валенсия
Алавес
«Валенсия»
Турнирное положение: «Летучие мыши» всеми силами пытаются выбраться со дна. На текущий момент команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Валенсия» в 16 матчах настреляла лишь 14 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 раза.
Валенсия — Алавес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не сумела взять три очка. «Летучие мыши» расписали мировую с «Эспаньолом» (1:1).
А вот до того «Валенсия» минимально уступила «Вальядолиду». При этом несколько ранее команда проиграла еще и «Райо Вальекано» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Летучие мыши» на 5 очков отстают от 17 позиции. Вот только результаты команды хромают на обе ноги.
Поединки с «Алавесом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Валенсия» победила 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и серия без побед составляет уже 3 матча.
«Алавес»
Турнирное положение: «Славные» в нынешнем сезоне сражаются за выживание в элите. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Алавес» в 17 матчах настрелял 19 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 28 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. «Славные» не дали себя обыграть «Атлетику» (1:1).
До того команда дала бой «Осасуне» (2:2). А вот чуть раньше случился вылет из Кубка Испании от скромной «Депортива Минейры».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алавес» 4 раза сыграл вничью. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Славные» опережают зону вылета всего на один балл. Да и безвыигрышная серия составляет 6 матчей.
При этом «Алавес» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и в трех последних очных поединках с левантийцами команда победила.
«Славные» уже полтора года не пропускают от «Валенсии». Вот только собственные проблемы с надежностью тылов никуда не делись.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборона соперника ошибается достаточно часто.
Статистика для ставок
- «Валенсия» не побеждала в 3 своих последних матчах
- «Алавес» не выигрывал в 6 своих последних поединках
- «Валенсия» уступила «славным» в 3 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.
- 3.80Барселона — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.88Астон Вилла — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.80Кристал Пэлас — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Валенсия» твердо намеревается как можно скорее оттолкнуться от дна таблицы.
«Летучие мыши» имеют неплохой подбор игроков, да и «Алавес» не побеждает шесть матчей кряду.
Ставка: Победа «Валенсии» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.10