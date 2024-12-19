Ягеллония
Олимпия Любляна
«Ягеллония» Белосток
Турнирное положение: «Ягеллония» Белосток после пяти туров основного раунда Лиги конференций занимает восьмое место в зоне прямого выхода за выход в 1/8 финала (топ-8).
Команда из Польши набрала 10 баллов и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф (9-24-е позиции), а также на один пункт опережает нынешнего соперника.
Ягеллония — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках пятого тура еврокубка «Ягеллония» Белосток на чужом поле потерпел поражение от чешской «Млады Болеслав» (0:1).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 18-ти туров занимает третью позицию с отставанием в три очка от лидера «Леха» Познань, а также на три балла опережает ближайшего соперника.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Ягеллония» Белосток выиграл лишь раз при пяти ничьих и одном поражении.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, в игре против примерно равного себе по классу соперника, пусть даже и на своем поле, они вполне способны это сделать.
Афимико Пилулу — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с пятью голами.
«Олимпия» Любляна
Турнирное положение: «Олимпия» Любляна после пяти туров основного раунда Лиги конференций занимает 14-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.
Словенская команда набрала девять баллов и на один пункт отстает от нынешнего соперника, а также зоны прямого попадания в 1/8 финала турнира.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках пятого тура основного раунда Лиги конференций «Олимпия» Любляна на своем поле проиграла «Серкль Брюгге» (1:4).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 18-ти поединков находится на первой позиции, на шесть очков опережая своего ближайшего преследователя.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 12-ти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Олимпия» Любляна проиграла лишь раз при девяти победах и двух ничьих.
Такая форма обещает гостям хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже поединок и состоится на арене соперника.
Алекс Бланко — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Ягеллония» сыграла вничью
- в шести из семи последних матчей «Ягеллонии» забивали обе команды
- в семи из восьми последних матчей «Олимпии» забивали меньше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.15, победа «Олимпии» — в 3.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.
- 3.80Монако — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Саутгемптон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.05Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники разыграют мировую, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Ягеллонии».
Ставка: ничья за 3.15