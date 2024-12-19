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    Удержится ли «Ягеллония» в топ-8 Лиги конференций?

    «Ягеллония» Белосток — «Олимпия» Любляна. Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, Лига конференций, 19 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ягеллония» Белосток — «Олимпия» Любляна
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    Афимико Пилулу
    19 декабря в шестом туре основного этапа Лиги конференций «Ягеллония» Белосток примет клуб «Олимпия» Любляна. Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» Белосток — «Олимпия» Любляна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Ягеллония

  • Белосток
    •  Ягеллония 23:00 Олимпия Любляна

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. Этап лиги
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    «Ягеллония» Белосток

    Турнирное положение: «Ягеллония» Белосток после пяти туров основного раунда Лиги конференций занимает восьмое место в зоне прямого выхода за выход в 1/8 финала (топ-8).

    Команда из Польши набрала 10 баллов и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф (9-24-е позиции), а также на один пункт опережает нынешнего соперника.

    Ягеллония — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках пятого тура еврокубка «Ягеллония» Белосток на чужом поле потерпел поражение от чешской «Млады Болеслав» (0:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 18-ти туров занимает третью позицию с отставанием в три очка от лидера «Леха» Познань, а также на три балла опережает ближайшего соперника.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Ягеллония» Белосток выиграл лишь раз при пяти ничьих и одном поражении.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, в игре против примерно равного себе по классу соперника, пусть даже и на своем поле, они вполне способны это сделать.

    Афимико Пилулу — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с пятью голами.

    «Олимпия» Любляна

    Турнирное положение: «Олимпия» Любляна после пяти туров основного раунда Лиги конференций занимает 14-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Словенская команда набрала девять баллов и на один пункт отстает от нынешнего соперника, а также зоны прямого попадания в 1/8 финала турнира.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках пятого тура основного раунда Лиги конференций «Олимпия» Любляна на своем поле проиграла «Серкль Брюгге» (1:4).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 18-ти поединков находится на первой позиции, на шесть очков опережая своего ближайшего преследователя.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Олимпия» Любляна проиграла лишь раз при девяти победах и двух ничьих.

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    Такая форма обещает гостям хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже поединок и состоится на арене соперника.

    Алекс Бланко — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Ягеллония» сыграла вничью

    • в шести из семи последних матчей «Ягеллонии» забивали обе команды

    • в семи из восьми последних матчей «Олимпии» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.15, победа «Олимпии» — в 3.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники разыграют мировую, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Ягеллонии».

    Ставка: ничья за 3.15

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    «Ягеллония» Белосток — «Олимпия» Любляна: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Ягеллония» в топ-8 Лиги конференций?
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