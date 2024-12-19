19 декабря в шестом туре основного этапа Лиги конференций «Ягеллония» Белосток примет клуб «Олимпия» Любляна. Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» Белосток — «Олимпия» Любляна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ягеллония» Белосток

Турнирное положение: «Ягеллония» Белосток после пяти туров основного раунда Лиги конференций занимает восьмое место в зоне прямого выхода за выход в 1/8 финала (топ-8).

Команда из Польши набрала 10 баллов и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф (9-24-е позиции), а также на один пункт опережает нынешнего соперника.

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Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках пятого тура еврокубка «Ягеллония» Белосток на чужом поле потерпел поражение от чешской «Млады Болеслав» (0:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 18-ти туров занимает третью позицию с отставанием в три очка от лидера «Леха» Познань, а также на три балла опережает ближайшего соперника.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Ягеллония» Белосток выиграл лишь раз при пяти ничьих и одном поражении.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, в игре против примерно равного себе по классу соперника, пусть даже и на своем поле, они вполне способны это сделать.

Афимико Пилулу — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с пятью голами.

«Олимпия» Любляна

Турнирное положение: «Олимпия» Любляна после пяти туров основного раунда Лиги конференций занимает 14-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Словенская команда набрала девять баллов и на один пункт отстает от нынешнего соперника, а также зоны прямого попадания в 1/8 финала турнира.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках пятого тура основного раунда Лиги конференций «Олимпия» Любляна на своем поле проиграла «Серкль Брюгге» (1:4).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 18-ти поединков находится на первой позиции, на шесть очков опережая своего ближайшего преследователя.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Олимпия» Любляна проиграла лишь раз при девяти победах и двух ничьих.

Такая форма обещает гостям хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже поединок и состоится на арене соперника.

Алекс Бланко — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Ягеллония» сыграла вничью

в шести из семи последних матчей «Ягеллонии» забивали обе команды

в семи из восьми последних матчей «Олимпии» забивали меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.15, победа «Олимпии» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники разыграют мировую, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Ягеллонии».

Ставка: ничья за 3.15