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    Прогноз и ставка на матч РБ Лейпциг — Астон Вилла 10.12.2024

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла»
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    Беньямин Шешко
    10 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Астон Вилла». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 10 Декабря 2024 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 23:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» в Лиге чемпионов выступают крайне слабо. Нынче команда пребывает на провальном 34 месте турнирной таблицы.

    При этом «РБ Лейпциг» в пяти стартовых турах не набрал ни одного очка. А вот оборона команды выглядит неуверенно, дав результативный сбой уже 10 раз.

    РБ Лейпциг — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «РБ Лейпциг» победил. Команда сумела переиграть «Хольштайн» (2:0).

    При этом «РБ Лейпциг» чуть ранее уверенно расправился с «Айнтрахтом» Фр (3:0). Вот только поединок с «Вольфсбургом» завершился разгромным поражением (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кастелло Лукеба, Юссуф Поульсен, Хави Симонс — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Быки» победили в 2 своих последних матчах. При этом в них команда не пропустила ни разу.

    Матчи с «вилланами» для команды исторически складываются непросто. В двух очных поединках «РБ Лейпциг» по разу победил и уступил.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Быкам» явно не хватает травмированных лидеров, однако желание набрать первые очки в Лиге чемпионов у немцев огромное.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. А вот в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Астон Вилла» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 5 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 6 мячей при всего одном пропущенном.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла викторию. «Вилланы» минимально одолели «Саутгемптон».

    При этом до того команда одолела ершистый «Брентфорд» (3:1). А вот встреча с «Челси» завершилась форменным провалом (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Джейкоб Рэмзи — травмирован.

    Состояние команды: «вилланы» победили в двух своих последних поединках. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась нечасто.

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    В АПЛ «вилланы» пребывают на 6 месте турнирной таблицы. Причем отставание от зоны попадания в Лигу чемпионов измеряется всего 2 очками.

    В кадровом плане «Астон Вилла» выглядит не столь выгодно. Зато Олли Уоткинс настрелял уже 7 мячей в АПЛ, но пока ни разу не забил в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Уоткинс и компания постараются сыграть на своих козырях.

    Статистика для ставок

    • Обе команды выиграли в 2 своих последних поединках

    • «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов еще не набрал ни одного очка

    • Немцы не пропускали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.68. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 2.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.28.

    Прогноз: «РБ Лейпциг» максимально мотивирован добыть первые очки в Лиге чемпионов.

    Обе команды в Лиге чемпионов забивают с огромной натугой, да и «вилланы» явно постараются сыграть максимально надежно в обороне.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.65

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    «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Прогнозы на футбол. Давайте поставим на минимализм?!
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