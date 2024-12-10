10 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Астон Вилла». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» в Лиге чемпионов выступают крайне слабо. Нынче команда пребывает на провальном 34 месте турнирной таблицы.

При этом «РБ Лейпциг» в пяти стартовых турах не набрал ни одного очка. А вот оборона команды выглядит неуверенно, дав результативный сбой уже 10 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «РБ Лейпциг» победил. Команда сумела переиграть «Хольштайн» (2:0).

При этом «РБ Лейпциг» чуть ранее уверенно расправился с «Айнтрахтом» Фр (3:0). Вот только поединок с «Вольфсбургом» завершился разгромным поражением (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кастелло Лукеба, Юссуф Поульсен, Хави Симонс — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Быки» победили в 2 своих последних матчах. При этом в них команда не пропустила ни разу.

Матчи с «вилланами» для команды исторически складываются непросто. В двух очных поединках «РБ Лейпциг» по разу победил и уступил.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Быкам» явно не хватает травмированных лидеров, однако желание набрать первые очки в Лиге чемпионов у немцев огромное.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. А вот в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 5 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 6 мячей при всего одном пропущенном.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла викторию. «Вилланы» минимально одолели «Саутгемптон».

При этом до того команда одолела ершистый «Брентфорд» (3:1). А вот встреча с «Челси» завершилась форменным провалом (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Джейкоб Рэмзи — травмирован.

Состояние команды: «вилланы» победили в двух своих последних поединках. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась нечасто.

В АПЛ «вилланы» пребывают на 6 месте турнирной таблицы. Причем отставание от зоны попадания в Лигу чемпионов измеряется всего 2 очками.

В кадровом плане «Астон Вилла» выглядит не столь выгодно. Зато Олли Уоткинс настрелял уже 7 мячей в АПЛ, но пока ни разу не забил в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Уоткинс и компания постараются сыграть на своих козырях.

Статистика для ставок

Обе команды выиграли в 2 своих последних поединках

«РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов еще не набрал ни одного очка

Немцы не пропускали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.68. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 2.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.28.

Прогноз: «РБ Лейпциг» максимально мотивирован добыть первые очки в Лиге чемпионов.

Обе команды в Лиге чемпионов забивают с огромной натугой, да и «вилланы» явно постараются сыграть максимально надежно в обороне.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.65