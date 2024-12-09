9 декабря в 26-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Росарио Сентраль». Начало игры — в 01:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Росарио Сентраль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Ривер Плейт» привычно бьется за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Ривер Плейт» на 8 очков отстает от лидера. А вот забить команде удалось всего 34 раза в 25 поединках аргентинского чемпионата.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Ривер Плейт» расписал мировую с «Сан-Лоренсо» (1:1).

При этом «Ривер Плейт» до того смог переиграть «Эстудиантес» (2:1). А вот поединок с «Индепендьенте» Ривадавия завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Маркус Акуна, Энцо Диас, Герман Песселья — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ривер Плейт» по игре никак не походит на лидера. Да и оборона дала результативный сбой 20 раз.

Матчи с «Росарио Сентраль» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ривер Плейт» победил 2 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команде нужно исключительно побеждать, да и оппонент на нынешнем отрезке смотрится блекло.

«Росарио Сентраль»

Турнирное положение: «Росарио Сентраль» пока никак не может найти свою игру. Ныне команда находится на скромном 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Росарио Сентраль» в среднем забивает аккурат гол за матч. При этом пропускает команда ровно с такой же периодичностью: 25 мячей в 25 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела очередное поражение. «Росарио Сентраль» уступил «Расингу» (0:2).

Чуть раньше команда с минимальным счетом одолела «Сентраль Кордобу». А вот поединок с «Эстудиантесом» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Росарио Сентраль» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Жаминтон Кампас, Гаспар Дуарте, Факундо Малло Бланко, Августин Модика, Карлос Кинтана — травмированы.

Состояние команды: «Росарио Сентраль» набрал всего 29 очков в 25 матчах чемпионата. Да и выше своей 20 позиции подняться вполне по силам.

К слову, «Росарио Сентраль» в двух последних очных встречал уступил «Ривер Плейту». Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

При этом в кадровом плане у команды нынче также не самая веселая ситуация. Зато мотивация дать бой гранду на высоте!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. А вот найти свои шансы в контратаках команда точно постарается.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Ривер Плейт» в среднем пропускает реже гола за матч

«Ривер Плейт» в 2 своих последних очных поединках обыграл «Росарио Сентраль»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Ривер Плейт» максимально мотивирован подняться повыше в таблице, и уж точно будет активно атаковать.

«Росарио Сентраль» проводит крайне блеклый отрезок, да и против «Ривер Плейта» традиционно играет неудачно.

Ставка: Фора «Ривер Плейта» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10