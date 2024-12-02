Хатайспор
Бешикташ
«Хатайспор»
Турнирное положение: Данный коллектив с семью набранными очками идут предпоследними с таблице, уступая семь пунктов безопасной позиции.
«Хатайспор» смог выиграть всего один матч из 12 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 11:17.
Хатайспор — Бешикташ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Бело-бордовые» неплохо провели свои два предыдущих поединка. За это время они обыграли на своей территории «Газиантеп» со счетом 3:1 и расписали мировую на выезде с «Коньяспор» 1:1 в прошлом туре.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Хатайспор» в отрезке своих четырех поединков с учетом всех турниров смог выиграть в двух из них, раз еще сыграл вничью и потерпел одно фиаско. До этого же периода команда имела 8-матчевую серию без викторий, в которой она расписала три мировые и шесть раз уступала, но в пяти случаях с разницей в один мяч.
«Бешикташ»
Турнирное положение: Стамбульский коллектив с 21 зачетным пунктом разместился на пятой строке в таблице, отставая на балл от четвертой.
«Бешикташ» выиграл шесть поединков из 12 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел три фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 21:14.
Последние матчи: Накануне этого матча «черные орлы» проиграли на своем поле со счетом 1:3 израильскому «Маккаби» Тель-Авив в рамках Лиги Европы. А в последней игре чемпионата Турции они потерпели домашнее поражение от «Гезтепе» со счетом 2:4.
Не сыграют: Неджип Уйсал и Эрнест Мучи травмированы.
Состояние команды: «Бешикташ» не может выиграть вот уже на протяжении трех встреч кряду во всех турнирах. В этот период коллектив расписал одну мировую и дважды уходил с поля поверженным. Выиграть же стамбульцы смогли только раз за предыдущие шесть игр во всех соревнованиях. В чемпионате страны они последний раз побеждали аж в середине октября.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Хатайспор» дома проиграл «Бешикташу» со счетом 1:2
- В четырех из пяти предыдущих очных противостояний данных команд играла ставка обе забьют
- «Черные орлы» не уступают предстоящему противнику в минувших трех очных играх, дважды победив за это время
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бешикташа» — 1.98, победа «Хатайспор» — 3.86, ничья — 3.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.10 соответственно.
- 3.55Краснодар — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.49Ливерпуль — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.15Зенит — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В первую очередь от данного поединка ждем обмена голами и верхового исхода, так как и в играх между собой, и вообще в этом сезоне эти клубы в основном выдают такие встречи.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.06.
Прогноз: и также еще здесь поставим на непроигрыш хозяев, ведь «Бешикташ» в последнем отрезке выступает не особо уверенно.
Ставка: 1Х за 1.90.