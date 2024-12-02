2 декабря в 14-м туре турецкой Суперлиги «Хатайспор» на своем поле сыграет против «Бешикташа». Начало встречи — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хатайспор» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хатайспор»

Турнирное положение: Данный коллектив с семью набранными очками идут предпоследними с таблице, уступая семь пунктов безопасной позиции.

«Хатайспор» смог выиграть всего один матч из 12 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 11:17.

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Последние матчи: «Бело-бордовые» неплохо провели свои два предыдущих поединка. За это время они обыграли на своей территории «Газиантеп» со счетом 3:1 и расписали мировую на выезде с «Коньяспор» 1:1 в прошлом туре.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хатайспор» в отрезке своих четырех поединков с учетом всех турниров смог выиграть в двух из них, раз еще сыграл вничью и потерпел одно фиаско. До этого же периода команда имела 8-матчевую серию без викторий, в которой она расписала три мировые и шесть раз уступала, но в пяти случаях с разницей в один мяч.

«Бешикташ»

Турнирное положение: Стамбульский коллектив с 21 зачетным пунктом разместился на пятой строке в таблице, отставая на балл от четвертой.

«Бешикташ» выиграл шесть поединков из 12 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел три фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 21:14.

Последние матчи: Накануне этого матча «черные орлы» проиграли на своем поле со счетом 1:3 израильскому «Маккаби» Тель-Авив в рамках Лиги Европы. А в последней игре чемпионата Турции они потерпели домашнее поражение от «Гезтепе» со счетом 2:4.

Не сыграют: Неджип Уйсал и Эрнест Мучи травмированы.

Состояние команды: «Бешикташ» не может выиграть вот уже на протяжении трех встреч кряду во всех турнирах. В этот период коллектив расписал одну мировую и дважды уходил с поля поверженным. Выиграть же стамбульцы смогли только раз за предыдущие шесть игр во всех соревнованиях. В чемпионате страны они последний раз побеждали аж в середине октября.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Хатайспор» дома проиграл «Бешикташу» со счетом 1:2

В четырех из пяти предыдущих очных противостояний данных команд играла ставка обе забьют

«Черные орлы» не уступают предстоящему противнику в минувших трех очных играх, дважды победив за это время

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бешикташа» — 1.98, победа «Хатайспор» — 3.86, ничья — 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.10 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного поединка ждем обмена голами и верхового исхода, так как и в играх между собой, и вообще в этом сезоне эти клубы в основном выдают такие встречи.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.06.

Прогноз: и также еще здесь поставим на непроигрыш хозяев, ведь «Бешикташ» в последнем отрезке выступает не особо уверенно.

Ставка: 1Х за 1.90.