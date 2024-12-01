Парма
Лацио
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» бьется за выживание в Серии А. По итогам 13 туров чемпионата команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Парма» не особо ярко атакует, отличившись 17 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 21 гол.
Парма — Лацио: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Дома она уступила «Аталанте» (1:3).
А вот до того команда нанесла поражение «Венеции» (2:1). При этом поединок с «Дженоа» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Парма» настреляла 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Пармезанцы лишь на 2 очка оторвались от опасной зоны. Да и оборона команды ошибается частенько.
Матчи против «Лацио» для команды исторически складываются крайне неудачно. В 11 последних очных поединках «Парма» уступила римлянам.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только последняя победа над лациале случилась еще 12 лет назад.
«Лацио»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за выход в Лигу чемпионов. Ныне она находится на 5 строчке турнирной таблицы Серии А.
Причем «Лацио» забил уже 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 14 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Лацио» не сумел одолеть «Лудогорец» (0:0).
До того римляне уверенно расправились с «Болоньей» (3:0). Да и поединок с «Монцей» принес команде три очка (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Гаэтано Кастровилли, Нуну Тавареш — травмированы.
Состояние команды: римляне проводят весьма продуктивный отрезок. Да и средняя результативность превосходит 2 гола за матч.
При этом «Лацио» не пропускал в трех своих последних поединках. Причем не проигрывают римляне уже полтора месяца.
Пока что лациале пытаются запрыгнуть в топ-4. Отставание от искомой зоны Лиги чемпионов измеряется лишь дополнительными показателями.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и «Парму» римляне обыгрывают с завидной регулярностью.
Статистика для ставок
- «Лацио» в 11 последних очных поединках обыграл «Парму»
- «Парма» уже 12 лет не может одолеть римлян
- Римляне не пропускали в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.03Барселона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.15ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: «Лацио» сильнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.
«Парма» не особенно преуспевала в последних матчах, да и оборона команды ошибается слишком часто.
Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20