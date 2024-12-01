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    «Парме» сразу придется несладко

    «Парма» — «Лацио». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Серия А, 1 декабря 2024 года

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    «Парма»
    1 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Лацио». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Декабря 2024 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 17:00 Лацио

    Лацио

  • Рим
    •

    «Парма»

    Турнирное положение: «Парма» бьется за выживание в Серии А. По итогам 13 туров чемпионата команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Парма» не особо ярко атакует, отличившись 17 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 21 гол.

    Парма — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Дома она уступила «Аталанте» (1:3).

    А вот до того команда нанесла поражение «Венеции» (2:1). При этом поединок с «Дженоа» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Парма» настреляла 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Пармезанцы лишь на 2 очка оторвались от опасной зоны. Да и оборона команды ошибается частенько.

    Матчи против «Лацио» для команды исторически складываются крайне неудачно. В 11 последних очных поединках «Парма» уступила римлянам.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только последняя победа над лациале случилась еще 12 лет назад.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за выход в Лигу чемпионов. Ныне она находится на 5 строчке турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Лацио» забил уже 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 14 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Лацио» не сумел одолеть «Лудогорец» (0:0).

    До того римляне уверенно расправились с «Болоньей» (3:0). Да и поединок с «Монцей» принес команде три очка (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Гаэтано Кастровилли, Нуну Тавареш — травмированы.

    Состояние команды: римляне проводят весьма продуктивный отрезок. Да и средняя результативность превосходит 2 гола за матч.

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    При этом «Лацио» не пропускал в трех своих последних поединках. Причем не проигрывают римляне уже полтора месяца.

    Пока что лациале пытаются запрыгнуть в топ-4. Отставание от искомой зоны Лиги чемпионов измеряется лишь дополнительными показателями.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и «Парму» римляне обыгрывают с завидной регулярностью.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» в 11 последних очных поединках обыграл «Парму»

    • «Парма» уже 12 лет не может одолеть римлян

    • Римляне не пропускали в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Лацио» сильнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.

    «Парма» не особенно преуспевала в последних матчах, да и оборона команды ошибается слишком часто.

    Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «Парма» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. «Парме» сразу придется несладко
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