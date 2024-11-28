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    Продлит ли «Олимпия» беспроигрышную серию?

    «Олимпия» — «Ларн». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Лига конференций, 28 ноября 2024 года

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    ХИК — «Олимпия»
    «Олимпия» сыграет против «Ларна» в 4 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» — «Ларн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Олимпия Любляна 23:00 Ларн

    Ларн

  • Ларн
    •

    «Олимпия»

    Турнирная таблица: После матчей 3 тура «Олимпия» поднялась с 17 на 10 место в Лиге конференций, клуб из Словении набрал 6 очков из 9 возможных.

    Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Олимпия» потерпела поражение в матче против немецкого клуба «Хайденхайм» (1:2). Однако затем клуб из Любляны подправил турнирное положение, выиграв у австрийского ЛАСКа (2:0) и финского ХИКа (2:0).

    Олимпия Любляна — Ларн: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Словении «Олимпия» набрала 35 очков. Команда из Любляны лидирует в чемпионской гонке, опережая конкурентов на 6 баллов.

    «Ларн»

    Турнирное положение: «Ларн» в основном этапе Лиги конференций три поражения подряд. На данный момент североирландский коллектив занимает 35 место в турнирной таблице.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: В трёх матчах основной сетки Лиги конференций «Ларн» проиграл норвежскому «Мольде» (0:3), «Шемрок Роверс» (1:4) и «Санкт-Галлен» (1:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Северной Ирландии «Ларн» занимает 9 место с активом в 21 балл.

    Статистика для ставок

    • «Олимпия» одержала 7 побед и 1 встречу завершила вничью

    • «Ларн» одержал три победы в последних пяти матчах

    • «Олимпия» и «Ларн» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.73, а победа «Ларна» — в 13.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.65.

    Прогноз: У «Олимпии» есть прекрасная возможность одержать победу над соперником, так как у словенского коллектива наблюдается беспроигрышная серия, которая состоит из 8 матчей.

    Ставка: Фора «Олимпии» (-2) с коэффициентом 1.96.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Олимпия» — «Ларн»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Олимпия» беспроигрышную серию?
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