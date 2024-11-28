«Олимпия» сыграет против «Ларна» в 4 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» — «Ларн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Олимпия»

Турнирная таблица: После матчей 3 тура «Олимпия» поднялась с 17 на 10 место в Лиге конференций, клуб из Словении набрал 6 очков из 9 возможных.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Олимпия» потерпела поражение в матче против немецкого клуба «Хайденхайм» (1:2). Однако затем клуб из Любляны подправил турнирное положение, выиграв у австрийского ЛАСКа (2:0) и финского ХИКа (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Словении «Олимпия» набрала 35 очков. Команда из Любляны лидирует в чемпионской гонке, опережая конкурентов на 6 баллов.

«Ларн»

Турнирное положение: «Ларн» в основном этапе Лиги конференций три поражения подряд. На данный момент североирландский коллектив занимает 35 место в турнирной таблице.

Последние матчи: В трёх матчах основной сетки Лиги конференций «Ларн» проиграл норвежскому «Мольде» (0:3), «Шемрок Роверс» (1:4) и «Санкт-Галлен» (1:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Северной Ирландии «Ларн» занимает 9 место с активом в 21 балл.

Статистика для ставок

«Олимпия» одержала 7 побед и 1 встречу завершила вничью

«Ларн» одержал три победы в последних пяти матчах

«Олимпия» и «Ларн» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.73, а победа «Ларна» — в 13.20.

ТБ 2.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.65.

Прогноз: У «Олимпии» есть прекрасная возможность одержать победу над соперником, так как у словенского коллектива наблюдается беспроигрышная серия, которая состоит из 8 матчей.

Ставка: Фора «Олимпии» (-2) с коэффициентом 1.96.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.30.